Chi è Neva Leoni, Giulia in Miami Beach

Neva Leoni, scopriamo chi è l’attrice che interpreta Giulia nel film Miami Beach: tutto quanto su di lei.

Tra i protagonisti di Miami Beach, film del 2016 diretto da Carlo Vanzina, c’è Neva Leoni, attrice che soprattutto negli ultimi anni si è ritagliata un ruolo importante tra televisione e cinema con diversi ruoli importanti. Andiamo dunque a scoprire chi è l’attrice e quali ruoli ha interpretato nella sua carriera.

Chi è Neva Leoni

Neva Leoni nasce a Roma il 2 settembre 1992. Si diploma al liceo classico Dante Alighieri nella Capitale e poi frequenta la scuola di canto Ro.Gi., prima della Saint Louis e di frequentare un corso all’Accademia Internazionale di Teatro Circo a Vapore. Le velleità da cantante passano in secondo piano rispetto a quelle da attrice e nel 2008 arriva l’esordio al cinema per Neva Leoni, con Italian Dream di Sandro Baldoni

Nel 2010 esordisce anche in televisione, partecipando a Ris – Delitti Imperfetti, e intanto continua la sua esperienza al cinema in ruoli minori di film di grande successo come Tutta colpa di Freud e Smetto quando voglio. Nel 2014 entra nel cast della terza stagione di Che Dio ci aiuti, dove torna per un episodio anche nella quarta stagione. Poi si afferma come protagonista in serie di successo come Il paradiso delle signore e Cuori, diventando un volto famoso della televisione italiana. Intanto continua anche la sua carriera nel cinema, prendendo a parte a diversi film come, appunto, Miami Beach. Non solo cinema e televisione però, perché l’attrice si cimenta anche in ruoli teatrali, esordendo nel 2013 nel Romeo e Giulietta diretto dal grande Gigi Proietti.

Per quanto riguarda la vita privata, Neva Leone è fidanzata con Claudio Colica, membro del duo comico Le coliche. I due convoleranno presto a nozze, dovrebbero sposarsi nel giugno 2022.

