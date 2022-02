Can Yaman e Francesca Chillemi insieme FOTO

Francesca Chillemi e Can Yaman sono di nuovo insieme per girare alcune scene aggiuntive di Viola come il mare.

L’attesa per Viola come il mare è ormai alle stelle. La fiction di Mediaset vedrà la luce presumibilmente ad aprile, anche se c’è incertezza considerando che le riprese aggiuntive sono ancora in atto. A tal proposito, proprio per aggiungere ulteriori ciak si sono ritrovati Francesca Chillemi e Can Yaman, i due grandi protagonisti che porteranno in televisione l’adattamento del romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini. I due si ritrovano dopo essere stati a lungo al centro del gossip, con le voci di un flirt e le turbolenze, rientrate, che ha dovuto vivere il matrimonio della donna. Scopriamo dunque com’è la situazione tra i due e cosa dobbiamo aspettarci dalla serie.

Francesca Chillemi e Can Yaman insieme per Viola come il mare

A lungo si è parlato di una relazione tra i due, di un amore nato sul set della fiction e queste voci hanno anche messo a rischio il matrimonio della donna con Stefano Rosso. Allarme rientrato però e, flirt o meno, i due attori non hanno una storia, anche se la complicità sul set è molto evidente. Presto vedremo questa chimica tra i due anche in televisione, con l’arrivo di Viola come il mare.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla fiction? Non si hanno ancora notizie molto precise su uno dei prodotti destinati a dominare la prossima stagione televisiva. Rifacendosi anche alla trama del libro, sappiamo che la protagonista sarà Viola, una giornalista televisiva che scoprirà di avere un talento molto speciale per l’investigazione e che incontrerà Zelig, un poliziotto con cui la protagonista intreccerà una passionale storia d’amore. L’attesa per vedere Viola come il mare è tanta, Can Yaman e Francesca Chillemi ora si sono riuniti sul set, in attesa di vederli in televisione.

