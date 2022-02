Ospiti Fazio Che tempo che fa 27 febbraio sospende una parte

Un programma come Che tempo che fa di Fabio Fazio non può non tener conto della guerra tra Russia e Ucraina. Un dramma che stravolge gli equilibri in Europa, distrugge vite e apre a scenari devastanti.

Scopriamo dunque quali saranno i temi trattati nel corso della puntata di Che tempo che fa di domenica 27 febbraio. Fazio opera un taglio a certe tematiche. Ecco gli ospiti previsti.

Che tempo che fa, ospiti 27 febbraio

È arrivato il momento per Che tempo che fa di trattare argomenti meno allegri e dedicarsi in maniera attiva alla guerra tra Russia e Ucraina. L’invasione decisa da Putin coinvolge in qualche modo l’intero mondo, considerando l’ovvia presa di posizione da parte della NATO. I bombardamenti proseguono e per questo motivo Fabio Fazio ha deciso di tagliare parte del programma, trasformandola per riuscire a fornire approfondimenti dal fronte.

Non è più tempo di ballare e cantare come accaduto con Dargen D’Amico una settimana fa, che ha proposto la Dove si balla, presentata al Festival di Sanremo 2022. Il cambio di registro è stato annunciato dal profilo Twitter del programma, che ha pubblicato una galleria del dolore, ritraendo il popolo ucraino alle prese con un incubo.

Sul fronte specifico degli ospiti non è stata resa nota la scaletta. Sui social di Che tempo che fa è possibile leggere come sarà dato ampio spazio al conflitto in Ucraina, con collegamenti da parte di giornalisti e inviati. Vi sarà anche l’intervento del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che farà luce sulle strategie del governo per gestire al meglio questa delicata situazione, che avrà senza dubbio ripercussioni economiche, sociali e politiche anche per il nostro Paese.

“Impieghiamo tutta la vita a costruire e nei momenti difficili non abbiamo altro che eliminare l’altro.” In attesa della puntata di domani, in cui con tanti ospiti importanti parleremo della guerra in #Ucraina, riascoltiamo le parole di @fabfazio a #CTCF pic.twitter.com/PzVWmoMwDx — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 26, 2022

