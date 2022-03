Studio Battaglia: quante puntate sono e dove vedere in streaming

Martedì 15 marzo va in onda la prima puntata di Studio Battaglia. La nuova fiction farà il proprio esordio in prima serata su Rai alle ore 21.25. Si annuncia un nuovo successo per un remake in salsa italiana.

Quante puntate sono previste per la prima stagione di Studio Battaglia? La fiction Rai, ispirata alla serie britannica The Split, è un legal drama dal ricco cast principalmente femminile da non perdere.

Studio Battaglia, trama e cast

La trama della fiction segue la vita delle avvocatesse Battaglia, tanto quella lavorativa quanto quella amorosa. Sono quasi tutte impegnate nella gestione dello studio legale di famiglia dopo l’abbandono del padre. Quest’ultimo riapparirà di colpo, dopo decenni di ingiustificata assenza. Marina e le figlie Viola, Nina e Anna dovranno fare i conti con il loro doloroso passato.

Al centro della storia vi è principalmente Anna, ovvero la maggiore delle sorelle Battaglia. Deciderà di abbandonare l’attività di famiglia, gestita dalla madre, accettando di lavorare per uno studio rivale, Zander. È questo “tradimento” a dare il via alla serie. Anna non ha però idea che ad attenderla ci sarà Massimo, suo amore passato per il quale prova ancora dei sentimenti, nonostante sia ormai sposata.

Ecco il cast di Studio Battaglia:

Barbora Bobulova : Anna Battaglia, sorella maggiore e protagonista

: Anna Battaglia, sorella maggiore e protagonista Lunetta Savino: Marina Battaglia, madre delle sorelle al centro della trama e capo dello studio milanese

Miriam Dalmazio : Nina Battaglia, secondogenita di Marina

: Nina Battaglia, secondogenita di Marina Marina Occhionero : Viola Battaglia, più giovane delle sorelle protagoniste, unica a non aver voluto studiare giurisprudenza e prossima alle nozze

: Viola Battaglia, più giovane delle sorelle protagoniste, unica a non aver voluto studiare giurisprudenza e prossima alle nozze Giorgio Marchesi : Massimo Munari, ex di Anna e socio del suo nuovo studio

: Massimo Munari, ex di Anna e socio del suo nuovo studio Thomas Trabacchi : Alberto Casorati, marito di Anna

: Alberto Casorati, marito di Anna Massimo Ghini : Giorgio Battaglia, ex marito di Marina, fuggito anni prima con la sua amante

: Giorgio Battaglia, ex marito di Marina, fuggito anni prima con la sua amante Giovanni Toscano : Alessandro Del Vecchio, fidanzato di Viola

: Alessandro Del Vecchio, fidanzato di Viola Carla Signoris: Carla Parmegiani, cliente dello studio

Studio Battaglia quante puntate

Tutto pronto per l’esordio di una nuova fiction Rai che, così come Noi e Vostro Onore, è frutto di un remake di una produzione estera. In questo caso si tratta di una serie legal drama britannica, The Split. Sono previste in tutto quattro puntate, della durata di circa 100 minuti l’una. Ecco il programma completo della messa in onda:

Studio Battaglia: prima puntata – 15 marzo

Studio Battaglia: seconda puntata – 22 marzo

Studio Battaglia: terza puntata – 29 marzo

Studio Battaglia: quarta puntata – 5 aprile

Studio Battaglia dove vedere in streaming

Chiunque volesse vedere la nuova fiction Studio Battaglia potrà farlo ogni martedì in prima serata, fino al 5 aprile, su Rai 1. In contemporanea con la messa in onda sarà tutto disponibile in streaming su RaiPlay. L’app è accessibile su ogni piattaforma: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

