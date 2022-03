Chi sono i figli di Ugo Tognazzi: la loro storia

Quanti e chi sono i figli di Ugo Tognazzi? Vediamo la storia di tutti i figli del celebre attore venuto a mancare più di trenta anni fa.

Sono passati ormai più di trenta anni dalla morte di Ugo Tognazzi, venuto a mancare a soli 68 anni a causa di un’emorragia cerebrale sopraggiunta nel sonno. Tognazzi è stato uno dei grandi volti della commedia all’italiana, una leggenda del cinema che ha lasciato una grandissima eredità rappresentata anche dai suoi figli, che hanno scelto tutti di percorrere le sue orme e lavorare nel grande schermo. Tante donne e tanti figli per l’attore: scopriamoli tutti quanti.

Ugo Tognazzi: chi sono i figli

Il primo figlio di Ugo Tognazzi è Ricky, avuto con la ballerina irlandese Pat O’Hara, con cui l’attore ha vissuto per anni, senza mai sposarla. Ricky anche è diventato un nome importante del cinema, affermandosi sia come attore che come regista e venendo premiato anche al Festival internazionale del cinema di Berlino per il suo Ultrà.

Il secondo figlio invece, Thomas, è nato dal matrimonio con l’attrice norvegese Margherita Robsham, una liaison però durata poco, perché due anni dopo la nascita di Thomas, Ugo conosce Franca Bettoja, quella che sarà poi la donna della sua vita. Anche il secondogenito di Ugo sceglie di lavorare nel cinema, come regista e produttore, dividendosi tra l’Italia e la Norvegia.

Infine, gli ultimi due figli arrivano con Franca Bettoja e sono Gianmarco e Maria Sole. Il primo diventa un attore di punta nel cinema italiano di oggi, protagonista soprattutto di commedie ed è presente anche in questi giorni al cinema con C’era una volta il crimine, terzo capitolo della saga diretta da Massimiliano Bruno. La seconda anche lavora nel cinema, ma come regista e sceneggiatrice e vanta alcune vittorie ai Nastri d’argento per film come Io e lei e Viaggio da sola.

