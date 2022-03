Albe Serena Amici 2022: la storia d’amore com’è nata

Non è una novità il fatto che all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi nascano degli amori. Considerando la giovane età dei concorrenti e tutto il tempo trascorso insieme, h24, è quasi naturale che qualche scintilla avvenga. È questo il caso di Albe e Serena.

La storia d’amore tra Albe e Serena, che si sta consumando tra le aule della scuola di Amici 2022, ha già fatto alquanto discutere. Ecco il perché e vediamo com’è nata questa relazione.

Albe e Serena, la storia

Albe non è entrato da single nella scuola di Amici di Maria De Filippi. All’esterno, ad attenderlo e a fare il tifo per lui, c’era la sua fidanzata Giulia. Dopo non molto tempo, però, ci si è resi conto della vicinanza tra Albe e Serena. Di colpo il giovane ha deciso di lasciare la propria ragazza, che però ha spiegato come il tutto sia avvenuto per ben altri motivi. Il cantante le avrebbe detto di voler stare un po’ da solo, così da concentrarsi sulla sua musica. Una richiesta comprensibile, considerando come questo sia un momento cruciale della sua crescita come artista.

Peccato che quattro giorni dopo siano spuntate le prime anticipazioni relative al bacio. I daytime che lo mostravano erano precedenti e così Giulia crede d’essere stata tradita. La verità, però, la conoscono soltanto Albe e Serena.

Tra i due c’è grande sintonia e, come nella migliore delle tradizioni di Amici, si tratta di un cantante e una ballerina. La mamma di Albe ha spiegato come il figlio abbia deciso di lasciare una ragazza conosciuta l’estate scorsa per Serena. Si parla di Giulia, ovviamente, della quale, dice la donna, Albe non era innamorato. La madre, però, ci tiene a sottolineare come suo figlio sia molto di più. Dalla storia con Serena alla somiglianza con Sangiovanni, è tempo di sottolineare come Albe abbia ben altro da offrire che mero gossip.

