Volevo fare la rockstar 2 trama, cast e quante puntate sono

Torna su Rai.2 una fiction particolarmente apprezzata, giunta alla sua seconda stagione. Appuntamento fissato per mercoledì 23 marzo in prima serata su Rai 2 con Volevo fare la rockstar 2. Una dramedy ispirata al blog omonimo di Valeria Santandrea.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Volevo fare la rockstar 2. Ecco quale sarà la trama di questa seconda stagione, così come il cast che vi prenderà parte. Siete pronti per rigettarvi nel mondo di Olivia Mazzuccato?

Volevo fare la rockstar 2, trama

La prima stagione si era conclusa con un lieto fine. In questo secondo ciclo di episodi torniamo ovviamente a Caselonghe, fittizio borgo del Friuli Venezia Giulia. È qui che vive la famiglia Mazzuccato. Le cose non paiono andare per il meglio, dal momento che la vita di Olivia, Olly per tutti, è sempre più incasinata.

A maggior ragione oggi che le due Brulle, ovvero le gemelle Emma e Viola, sono diventate delle adolescenti vogliose di scoprire la vita, creando un bel po’ di problemi. Olivia continua a destreggiarsi tra mille lavori e, al tempo stesso, è chiamata a occuparsi di Nice, la nonna paterna delle ragazze. Quest’ultima è intenzionata a trasformare le sue nipoti in due membri effettivi della famiglia Erti-Zignoni.

Olly si iscrive alla scuola serale, dove incontra la professoressa Silvia, che ha una relazione con Francesco, ovvero l’uomo di cui si è innamorata. Un incrocio problematico, che vede Olly inquadrare la prof come un’avversaria da sconfiggere. Nonostante tutto, però, col passare del tempo la rivale si tramuta in una sorta di mentore per lei. Suo fratello Eros, intanto, dopo essere riuscito a fare coming out e aver avuto una storia con Antonio, incotnra Fabio, un artista che gli farà battere il cuore.

Volevo fare la rockstar 2 cast

Del tutto confermato il cast della prima stagione. Ritroveremo, dunque, Giuseppe Battiston nei panni di Francesco, Valentina Bellé nel ruolo di Olly e Angela Finocchiaro in quello di Nice. Scopriamo tutto gli altri protagonisti:

Emanuela Grimalda: Nadia Casarin

Riccardo Maria Manera: Eros Mazzuccato

Margherita Morchio: Martina Colombo

Sara Lazzaro: Daniela

Matteo Lai: Fulvio

Fabrizio Costella: Antonio Morganti

Alessia Debandi: Vanessa

Lorenzo Adorni: Cesare Conte

Ernesto D’Argenio: Vittorio Erti

Davide Iacopini: Giovanni Trevi

Diego Ribon: Riccardo Mancuso

Teco Celio: Primo Casarin

Caterina Baccicchetto: Emma Mazzuccato

Viola Mestriner: Viola Mazzuccato

Anna Ferzetti: Silvia

Francesco Di Raimondo: Fabio

Volevo fare la rockstar 2 quante puntate

Volevo fare la rockstar 2 avrà meno appuntamenti rispetto alla prima stagione. Un totale di quattro puntate, ognuna delle quali suddivisa in due episodi. Ecco il programma completo della messa in onda:

Volevo fare la rockstar 2 – Episodio 1-2: 23 marzo

Volevo fare la rockstar 2 – Episodio 3-4: 30 marzo

Volevo fare la rockstar 2 – Episodio 5-6: 6 aprile

Volevo fare la rockstar 2 – Episodio 7-8: 13 aprile

