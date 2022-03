Non giunge come un’assoluta sorpresa la vittoria dell’Oscar come miglior attrice non protagonista da parte di Ariana DeBose per il ruolo di Anita in West Side Story. Era infatti data come assoluta favorita in questa categoria. Scopriamo però chi è quest’attrice classe ’91 che farà molto parlare di sé.

Il discorso che l’attrice ha tenuto è stato breve ma pregno di significato. Un momento assolutamente emozionante, che segna un ricordo indelebile nella sua vita e carriera. Ha voluto ringraziare fortemente sua madre, presente in teatro, concludendo guardando al proprio passato, che l’ha vista lottare per riuscire ad affermare il proprio io. Ha così lanciato un messaggio a tutti, e in particolar modo alla comunità queer: “Se qualcuno dovesse mai mettere in dubbio la vostra identità, tentando di rinchiudersi in un’area grigia. Sappiate che c’è un posto per noi”.

Chi è Ariana DeBose

Nata a Raleigh, nella Carolina del Nord, il 25 gennaio 1991, Ariana DeBose è un’attrice, ballerina e cantante dall’enorme talento. Ad oggi il ruolo cruciale della sua carriera è stato quello di Anita in West Side Story, indubbiamente, grazie al quale ha vinto un Golden Globe, Screen Actors Guild Award, Critics’ Choice Award e BAFTA, oltre all’Oscar come miglior attrice non protagonista.

Ha fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo nel 2009, prendendo parte al reality So You Think You Can Dance. Ha poi iniziato a recitare a teatro, lavorando con Neil Patrick Harris nel 2011. L’anno dopo ha debuttato a Broadway. Nel 2015 è entrata nel cast di Hamilton, divenuto un fenomeno. Lin-Manuel Miranda l’ha poi voluta anche nel cast dell’adattamento cinematografico del 2020. Questo è stato il suo primo film di successo (dopo Company e Seaside), seguito da The Prom e West Side Story.

Ariana DeBose vita privata

Si definisce queer, senza aver mai sentito il bisogno di darsi altra etichetta. È aperta all’amore in ogni sua espressione, lasciandosi guidare dai sentimenti e non dall’identità sessuale del partner. Attualmente è single e ben intenzionata a tutelare il più possibile la sua privacy sotto quest’aspetto.

Sappiamo che in passato ha avuto una storia con Jill Johnson. Sono state insieme per svariati anni. Non si tratta di un’attrice, bensì di una props master, ovvero del capo dipartimento della sezione prop. Anche lei inserita nel mondo cinematografico, dunque, seppur dietro le quinte. Le due si erano conosciute durante la produzione del musical Motown.

