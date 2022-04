Red: trama e cast

Tutto su Red, la commedia d’azione con Bruce Willis, Helen Mirren e John Malkovich, trattada un celebre fumetto: scopriamo trama e cast della pellicola.

Red è un film del 2010 su un gruppo di spie costrette a tornare dalla pensione: cast stellare capeggiato da Bruce Willis, regia affidata al tedesco Robert Schwentke (Flightplan – Mistero in volo, Lie to Me) e tratta da un fumetto di Warren Ellis pubblicato dalla DC Comics. Approfondiamo i più i motivi per cui potreste scegliere di darci un’occhiata questa sera.

Red: la trama del film

Frank Moses è un agente della CIA in pensione che trascorre le sue giornate in solitudine e normalità, intrattenendo un’amicizia telefonica con Sarah, l’impiegata dell’ufficio pensioni che lui contatta quotidianamente con due pretesti. Le cose si complicano quando una squadra di assassini si presenta a casa di Frank per ucciderlo, ma senza successo: l’uomo riesce a salvarsi, e capendo di essere stato tenuto sotto controllo va a salvare Sarah.

I due iniziando così una missione per capire cosa stia succedendo e rimettere insieme la vecchia squadra di Frank: contattano il suo mentore Joe Matheson, che spiega loro che tutto è collegato la misterioso omicidio di una giornalista del New York Times. La pisto li conduce da un vecchio amico di Frank, il cospirazionista Marvin Boggs, secondo cui al centro del complotto ci sarebbe un’operazione della CIA compiuta in Guartemala nel 1981. Nel frattempo, però, sulle loro tracce c’è l’agente William Cooper, che ha ricevuto ordine di uccidere Frank.

Dopo aver raccolto anche l’aiuto dell’ex-agente russo Ivan Simanov e della collega in pensione Victoria Winslow, Frank e Sarah scoprono che l’intrigo riporta al vicepresidente Stanton, che vorrebbe coprire le tracce di un crimine da lui commesso in Guatemala negli anni Ottanta. Ma la verità si rivela ancora più complicata, perché in realtà dietro a tutto c’è il trafficante d’armi Alexander Dunning che, appoggiata dalla direttrice della CIA Cynthia Wilkes, uccide Stanton. Frank riesce però a sua volta a uccidere Dunning e salvare Sarah, nel frattempo rapita, e in questo si rivela fondamentale l’aiuto di Cooper.

Red: il cast del film

Red è un film che mette assieme tanti volti noti ed esperti del cinema hollywoodiano, in una commedia d’azione molto sopra le righe, che dà l’occasione ad alcuni di loro di confrontarsi per la prima volta con il genere blockbuster. Vediamo tutti gli interpreti della pellicola.

Bruce Willis – Frank Moses

Mary-Louise Parker – Sarah Ross

John Malkovich – Marvin Boggs

Morgan Freeman – Joe Matheson

Helen Mirren – Victoria Winslow

Karl Urban – William Cooper

Brian Cox – Ivan Simanov

Julian MacMahon – Vicepresidente Stanton

Richard Dreyfuss – Alexander Dunning

Rebecca Pidgeon – Cynthia Wilkes

Ernest Borgnine – Henry

