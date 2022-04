Madonna TikTok prima e dopo: malattia o rifatta? FOTO

Madonna appare completamente irriconoscibile su TikTok e i fan si preoccupano, chiedendosi se si sia rifatta o se ci sia qualcosa dì più grave sotto.

Ha fatto parlare l’apparizione sui social dì Madonna: la cantante si è mostrata su TikTok con un aspetto completamente inedito. Guance e labbra molto più gonfie rispetto a quanto siamo abituati e un’insolita acconciatura con delle treccine. Un aspetto inusuale, che ovviamente scatenato la curiosità dei fan: cos’è successo alla cantante? Proviamo a scoprirlo.

Madonna: cos’è successo alla cantante

La superstar ha pubblicato un breve video su TikTok in cui ha salutato i fan, mostrandosi però con un aspetto decisamente insolito. Labbra e guance gonfie, che possono anche essere un filtro messo nel video, e una particolare acconciatura con le treccine. I numerosi seguaci della cantante sono rimasti scioccati dall’aspetto del loro mito e si sono subito scatenate le ipotesi.

Molti si sono chiesti se la cantante stia male, se magari tutto quel gonfiore sia la conseguenza di una qualche cura medica, magari a base di cortisone, che tende a gonfiare. Altri invece hanno lanciato l’ipotesi che la cantante si sia sottoposta a qualche intervento chirurgico, con punturine di filler agli zigomi o alle labbra. Altri invece pensano che sia solo un filtro, messo appositamente per creare dibattito intorno al video. Una mossa mediatica alla Madonna, che però ha spiazzato tantissimo i fan.

Il video è diventato virale in pochissimo tempo, superando le 8 milioni di visualizzazioni in poche ore. Il dibattito che si è creato è stato enorme, con alcuni fan che hanno addirittura azzardato un paragone con Donatella Versace. Bisognerà aspettare dunque le prossime apparizioni pubbliche della cantante per capire bene cosa le sia successo, se si tratta di una montatura o se veramente l’aspetto della cantante è cambiato così tanto.

