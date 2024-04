Antonella Clerici chi era l’amante dell’ex compagno Eddy

Stefania Sorrentino è stata definita l’amante di Eddy Martens, ex compagno di Antonella Clerici e padre di Maelle. La storia che fece scandalo

Tra le cosiddette storiche pagine del gossip riguardo a tradimenti, e paparazzate vere o presunte, c’è sicuramente quello che ha visto coinvolta suo malgrado Antonella Clerici una decina di anni fa. Protagonisti dell’affaire sentimentale, con annesso appello della conduttrice de La prova del Cuoco ai suoi amati fan, Eddy Martens, ex compagno, non ex marito, della Clerici e la all’epoca ventenne Stefania Sorrentino. È lei la ragazza mora delle famose foto pubblicate sul settimanale Chi in compagnia del padre di Maelle, che di lì a poco sarebbe stata protagonista di una discussa intervista da Barbara D’Urso. Precisiamo che al riguardo ci sono due differenti versioni, Eddy Martens dichiarò di non aver mai tradito Antonella Clerici e di essere stato incastrato dalla modella che lo avrebbe abbordato di proposito chiamando i paparazzi “solo una mano sulla gamba, nulla più”, mentre il racconto di Stefania Sorrentino è di tutt’altra pasta. A Torino l’amante di Eddy (vera o presunta) al mattino lavorava in un’azienda come segretaria, la sera era hostess e sciabolatrice nel locale Mumm Champagne del capoluogo piemontese, spesso frequentato dall’ex animatore di origini belghe. Una sera le capitò di servire al tavolo dell’allora trentenne che le disse di essere un calciatore del Bologna. Dopo il primo approccio, c’è stato un after a pochi passi dal locale, per intenderci il luogo dove è stato paparazzato il padre di Maelle con Stefania Sorrentino. In seguito è arrivata la proposta indecente di passare la notte insieme che la giovane di origini brasiliane disse di aver rifiutato. Poco dopo la presunta amante di Eddy Martens dichiarò di essersi pentita di aver dato l’autorizzazione per la pubblicazione di quelle foto a Chi che furono la sua rovina. Non solo, a suo dire, le era stata affidata l’etichetta di rovina famiglie, ma anche in televisione, il suo sogno nel cassetto, non veniva più chiamata per rispetto alla Clerici, reduce all’epoca dal tris di successi de La prova del Cuoco, Sanremo e Ti Lascio una canzone dove creò il fenomeno de Il Volo.

Stefania Sorrentino che fine ha fatto oggi

Di Stefania Sorrentino, presunta amante di Eddy Martens, oggi non si ha più traccia. Non si sa che lavoro fa, se è ancora in Italia e che tipo di strada ha intrapreso dopo le polemiche che scoppiarono all’epoca per essere stata volontariamente o involontariamente la causa della rottura della relazione tra Antonella Clerici e il padre di sua figlia Maelle. Si parla ancora attualmente di questa pagina di gossip perché in diverse interviste, tra cui una a Belve nell’aprile del 2024, la conduttrice di È sempre mezzogiorno e le diverse edizioni di The Voice, ha raccontato di non aver mai perdonato Barbara D’Urso perché all’epoca del tradimento decise di far vedere le foto pubblicate da Chi e intervistare proprio Stefania Sorrentino speculando in sostanza su un dolore di un personaggio pubblico. Una scelta che invece Antonella Clerici non avrebbe mai fatto secondo la sua opinione