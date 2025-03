Adula Giorgia Meloni: stroncata dalle critiche

Valeria Marini è tornata a parlare di Giorgia Meloni, e come spesso accade, le sue dichiarazioni hanno suscitato un acceso dibattito sui social. La showgirl ha rinnovato il suo apprezzamento nei confronti della presidente del Consiglio, lodandone la determinazione e la forza, ma questa volta non sono mancate le critiche. Da sempre attenta ai temi politici, Valeria Marini ha parlato della premier come di una donna forte che, a suo avviso, sta affrontando con successo le sfide del contesto internazionale.

Recentemente, in un’intervista a Fanpage, Valeria Marini non ha esitato a esprimere ancora una volta la sua stima per Giorgia Meloni. La showgirl ha sottolineato come la presidente del Consiglio, pur trovandosi a dover affrontare una situazione difficile non solo per l’Italia, ma anche per l’Europa e il mondo intero, stia agendo nel migliore dei modi. “La stimo soprattutto come donna”, ha affermato Marini, aggiungendo che Giorgia Meloni è un esempio di determinazione, avendo conquistato tutto da sola. Le parole di Marini non sono passate inosservate, attirando subito l’attenzione dei social, dove sono arrivate numerose critiche.

Le critiche sui social

Come accaduto anche in passato, le dichiarazioni di Valeria Marini hanno scatenato una serie di polemiche online. In molti hanno accusato la showgirl di non comprendere appieno le implicazioni politiche e sociali di ciò che dice, deridendo la sua ammirazione per una figura politica di destra come Giorgia Meloni. Alcuni utenti, in particolare, non hanno esitato a scagliarsi contro Marini con insulti. Tra i commenti più feroci, c’è chi ha ironizzato sul suo aspetto fisico, parlando di “botox” e accusandola di essere “sciocca” per aver espresso un’opinione in favore della Meloni.

Le critiche sono giunte soprattutto da coloro che non condividono la visione politica della presidente del Consiglio, ma anche da chi considera poco pertinenti certe dichiarazioni provenienti dal mondo dello spettacolo. C’è anche un vecchio episodio. Selvaggia Lucarelli nel 2022 aveva già avuto uno scontro con la Marini in merito alle sue opinioni politiche. La giornalista aveva infatti accusato Meloni di rappresentare un pericolo per la società, definendo l’ondata di odio che la leader di Fratelli d’Italia potrebbe generare tra i suoi elettori.

Il precedente confronto con Selvaggia Lucarelli

Nel 2022, proprio su X, Marini aveva risposto a un tweet di Selvaggia Lucarelli, che aveva criticato la Meloni. In quella occasione, la showgirl aveva espresso il suo punto di vista con fermezza, sostenendo che Selvaggia Lucarelli avesse molto da imparare dalla leader di Fratelli d’Italia, in particolare per quanto riguarda il rispetto verso gli altri e, in particolare, verso l’universo femminile. Un altro episodio che aveva messo in luce le divergenze tra le due, con Lucarelli che aveva accusato Meloni di alimentare sentimenti di odio e discriminazione, mentre Marini si era schierata dalla parte della premier, sostenendo che fosse un esempio positivo per le donne.

La risposta di Valeria Marini aveva suscitato nuove critiche, tanto che alcuni utenti sui social si erano scagliati contro la showgirl, ironizzando sulla sua apparente mancanza di comprensione politica. In particolare, alcuni avevano messo in discussione le sue capacità intellettuali, accusandola di non essere in grado di affrontare temi così complessi. “Il botox deve essere entrato in qualche arteria”, è stato uno dei commenti più cattivi, che ha evidenziato come spesso, dietro le sue dichiarazioni, venga vista una mancanza di riflessione profonda

Valeria Marini, da sempre un personaggio pubblico polarizzante, ha scelto di non ritrattare le sue dichiarazioni. Nonostante le critiche, ha continuato a ribadire il suo sostegno nei confronti di Giorgia Meloni, una figura che lei considera esemplare, soprattutto per la sua carriera da donna che è riuscita a conquistarsi un posto di potere in un ambiente prevalentemente maschile. La sua opinione sulla Meloni sembra essere quella di un ammiratore che riconosce le difficoltà e i sacrifici della premier, senza nascondere il suo apprezzamento per la sua forza.

Le parole della show-girl continuano a suscitare divisione. Se da una parte c’è chi la sostiene, ritenendo che le sue affermazioni siano motivate da un sincero rispetto verso la presidente del Consiglio, dall’altra c’è chi la accusa di non essere in grado di leggere correttamente la situazione politica del paese, lasciandosi influenzare da una visione personale che non tiene conto delle implicazioni più ampie delle scelte politiche.

Le dichiarazioni di Valeria Marini su Giorgia Meloni sono solo l’ultimo capitolo di una lunga serie di opinioni pubbliche che, negli ultimi anni, hanno sollevato discussioni accese. Che si tratti di ammirazione sincera o di una visione politica incompleta, la show-girl non si è mai tirata indietro di fronte alle critiche, continuando a esprimere le sue opinioni, anche a costo di alimentare la polemica. Ciò che è certo è che, come spesso accade con personaggi pubblici come lei, le sue dichiarazioni continueranno a far discutere, suscitando tanto apprezzamenti quanto dissensi.