Gianfranco Fini e Elisabetta Tulliani oggi la nuova vita: dove vivono

Gianfranco Fini ed Elisabetta Tulliani hanno formato per anni una coppia molto discussa sulla cronaca rosa: che fine hanno fatto oggi?

La loro relazione è iniziata più o meno alla metà degli anni Duemila, facendo non poco scalpore. Gianfranco Fini era all’epoca un noto politico di primo piano in Italia, leader del partito di destra Alleanza Nazionale e Ministro degli Esteri per il Governo Berlusconi. Elisabetta Tulliani è invece un personaggio salito agli onori delle cronache in quegli anni per una serie di vicende differenti: vent’anni più giovane di Fini, avvocato di professione, dopo aver vinto 2 miliardi di lire al Superenalotto nel 1998, divenne un personaggio televisivo abbastanza popolare, iniziando anche una relazione con l’imprenditore Luciano Gaucci, all’epoca presidente del Perugia. Proprio Gaucci mise Tulliani a fare la presidente di un’altra squadra di sua proprietà, la Sambenedettese. Il declino dell’imprenditore, travolto da scandali e processi, segnò la fine del loro rapporto.

Gianfranco Fini ed Elisabetta Tulliani hanno avuto due figlie, Carolina, nata il 2 dicembre 2007, e Martina, il 10 ottobre 2009. La loro storia dura da allora, e oggi l’ex Presidente di Alleanza Nazionale e la bionda compagna stanno ancora insieme, nonostante la famosa vicenda giuridica della casa di Montecarlo. Ai tempi in cui si erano conosciuti, si era anche parlato di un ricovero in una clinica, Villa Baruzziana, per Fini a causa di una malattia da stress e della depressione, ma la notizia è stata fortemente smentita. Il fatto risale al 2006, in realtà si era trattato solo accertamenti in ospedale dovuti a un malore. Qualche anno dopo, nel 2013, l’ex Presidente della Camera ha confermato di aver sofferto di depressione, ma di aver superato i suoi momenti difficili.

Oggi, Fini ha 72 anni e la sua compagna Elisabetta Tulliani 51 anni d’età, anche se entrambi si tengono lontano da riflettori. Secondo le informazioni circolate l’anno scorso, la coppia vive ancora a Roma, in un appartamento in Via Conforti, che dovrebbe essere parte di un palazzo di proprietà di Sergio Tulliani, il padre di Elisabetta. Non ci sono molti dettagli su cosa facciano oggi, anche se chiaramente Gianfranco Fini, ormai ritiratosi dalla vita politica, è ormai in pensione.

Potrebbe interessarti anche: Villa San Martino Arcore Berlusconi valore e dove si trova

Gianfranco Fini si gode la pensione?

Una pensione non proprio tranquilla, bisogna dire. L’ex Presidente della Camera è stato sotto processo per la vendita di un appartamento a Montecarlo. La proprietà era stata lasciata al partito Alleanza Nazionale dalla contessa Anna Maria Colleoni, morta nel 1998, ma nel 2008 era stata venduta a una società offshore controllata in realtà da Giancarlo Tulliani e dall’ambiguo affarista Francesco Corallo. La cifra pagata era stata anche piuttosto bassa, e ciò fece scoppiare un grosso scandalo, visto il legame tra il politico e la sorella di Gianfranco. Secondo quanto riportava qualche anno fa il quotidiano Libero, Gianfranco Fini prende di pensione 2mila e 600 euro più 6mila e 200 di vitalizio, senza dimenticare i 260mila di liquidazione dopo aver lasciato la politica con all’attivo 8 mandati e 3 da Europarlamentare.

Copyright Image: ABContents