Shannen Doherty figli: cancro da maternità?

Da tempo Shannen Doherty, conosciuta dal grande pubblico per aver interpretato Brenda Walsh in Beverly Hills, raccontava della malattia che è stata la causa della sua morte avvenuta ieri 13 luglio. All’attrice era stato diagnosticato per la prima volta un cancro al seno nel 2015, quando aveva circa 44 anni, mentre nel 2023 aveva rivelato che il tumore si era diffuso in più parti del corpo. A giugno si era diffuso al cervello e a novembre alle ossa. La protagonista di Beverly Hills 90210 e Streghe ha combattuto con grande coraggio in tutti questi anni avendo sempre accanto la famiglia che l’ha sostenuta in tutto il complicato percorso. Shannen Doherty è stata sposata tre volte: il primo marito è stato Ashley Hamilton dal 1993 al 1994; il secondo matrimonio l’ha vista legarsi a Rick Salomon nel 2002, ma anche in questo caso la relazione è durata solo un anno. Nel 2011 si è sposata per la terza volta con fotografo Kurt Iswarienko ma il loro matrimonio si è concluso nel 2023. L’attrice che interpretava Brenda Walsh ha confessato di essere stata tradita prima di sottoporsi a un intervento chirurgico al cervello. Shannen Doherty ha sempre desiderato di diventare mamma e avere figli ma proprio a causa dei tanti problemi di salute non ha potuto realizzare questo sogno. In una delle tante interviste in cui ha parlato della sua malattia, l’attrice ha spiegato che non poteva rimanere incinta perché il livello di estrogeni doveva essere tenuto sotto controllo. Prima di scoprire della malattia e anche durante ha spesso pensato di diventare mamma soprattutto durante il suo matrimonio con Kurt Iswarienko. Nel suo podcast la protagonista del telefilm Streghe raccontò la sua esperienza con la fecondazione in vitro rivelando che credeva fermamente che questi trattamenti siano stati collegati all’insorgenza di un cancro al seno nel 2015. Un’ipotesi mai realmente confermata.

Shannen Doherty madrina di Cooper Smith London

Shannen Doherty ha spiegato di aver cercato “disperatamente” di rimanere incinta tramite fecondazione assistita durante il suo matrimonio con Kurt Iswarienko: “Non solo volevo un figlio per me, ma anche per mio marito. Lo volevo per il nostro matrimonio. Volevo che anche lui realizzasse questa parte di sé”, ha ricordato l’attrice.Nonostante abbia avuto tre mariti e tutte tre le relazioni siano finite male, in tanti pensano che Shannen Doherty abbia figli. La confusione nasce dal fatto che la mora che ha fatto innamorare negli anni 90 in coppia con Luke Perry nei panni di Dylan è la madrina di Cooper Smith London. Si tratta dell’unica figlia di due colleghi attori, Jason London e Charlie Spradling.