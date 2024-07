Mara Venier cosa è successo oggi: incidente all’occhio?

Grande spavento per i fan della presentatrice regina del pomeriggio domenicale di Rai 1. Proprio poco fa, attorno alle 15.30 di martedì 16 luglio, Mara Venier ha pubblicato sui social una foto che messo in apprensione tutti i suoi numerosissimi e appassionati sostenitori. La 73enne conduttrice televisiva veneziana ha infatti messo su Instagram una sua foto con una vistosa medicazione all’occhio sinistro. “Mai tranquilla…” recita la caption del post, a cui segue un ringraziamento a un medico, il professor Cusumano, che evidentemente si è occupato dell’operazione a cui si è sottoposta Mara Venier.

Un’operazione assolutamente a sorpresa, almeno per i suoi fan, visto che la conduttrice della Rai non aveva lasciato trapelare alcuna informazione rispetto a eventuali suoi problemi di salute. Viste gli scarni dettagli dati da Mara Venier su ciò che le è accaduto, molti si sono preoccupati, e online stanno già circolando varie teorie. È bene, innanzitutto, smentire qualsiasi tipo di eccessiva preoccupazione: da quello che sembra, infatti, il problema all’occhio non dovrebbe essere particolarmente serio. In poche parole, tutti si aspettano di rivedere Mara Venier al lavoro nei prossimi mesi, quando, dopo l’estate, inizierà la nuova stagione di Domenica In. La data precisa in cui tornerà in tv non è ancora stata comunicata dalla Rai, ma presumibilmente sarà intorno a metà settembre: la scorsa edizione dello show ha infatti visto il via il 17 settembre 2023.

In attesa del ritorno di Domenica In, i fan si aspettano quindi che Mara Venier dia presto qualche informazione in più su cosa le è successo. Alcune persone online hanno ipotizzato si tratti di un’operazione per la cataratta, o comunque qualcosa che era pianificato da tempo, come ad esempio un problema di maculopatia. Potrebbe essere così, dato che l’operazione è avvenuta proprio nella pausa tra un’edizione e l’altra di Domenica In. Altri, invece, fanno notare che potrebbe essere diversamente: se si fosse trattato di una cosa prevista da tempo, avrebbe avuto poco senso scrivere nel post “Mai tranquilla“.

Mara Venier e l’ipotesi incidente

Questa breve frase lascia intendere un evento inaspettato, come un incidente. Così, c’è chi online ha ipotizzato che Mara Venier possa essere scivolata, facendosi in qualche modo male all’occhio. Lo confermerebbe, secondo la teorica che circola, il fatto che l’occhio non sia bendato completamente, ma il cerotto sia solo intorno ad esso (mentre si notano alcuni piccoli lividi). Al momento non è possibile dire con certezza cosa sia successo a Mara Venier, ma possiamo essere sicuri che la conduttrice di Domenica In sia in ottime mani. Risulta ora ancora in clinica, ma si rimetterà presto, e magari nei prossimi giorni spiegherà lei stessa in prima persona cosa le è capitato.