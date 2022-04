Tommaso Paradiso in concerto a Bologna: scaletta

Tommaso Paradiso, scopriamo la scaletta dei concerti che il cantante romano farà a Bologna: tutte le canzoni in programma.

Ha preso ufficialmente il via il Sulle nuvole, la prima tournée da solista di Tommaso Paradiso dopo la separazione dai Thegiornalisti. Dopo lo splendido concerto al Circo Massimo, la band si è sciolta e il cantante ha preso la strada della carriera individuale, pubblicando anche il suo primo album, dal titolo Space Cowboy. Dopo tanta attesa, Tommaso Paradiso ha potuto aprire anche il suo primissimo tour individuale, che giovedì 7 aprile e venerdì 8 farà tappa a Bologna per due concerti al teatro Europauditorium. Scopriamo dunque quali canzoni potremo ascoltare in questi due eventi.

Tommaso Paradiso: la scaletta dei concerti di Bologna

Ci saranno sicuramente le canzoni contenute in Space Cowboy, da Magari no a Tutte le notti e Sulle nuvole, ma anche le prime canzoni da solista come Non avere paura e I nostri anni. Il cantante romano però si esibirà anche nel repertorio dei Thegiornalisti, con successi assoluti come Completamente, Riccione e così via.

Tommaso Paradiso potrà dunque spaziare tra vecchio e nuovo, tra i brani di Completamente Sold Out e Love e quelli di Space Cowboy, unendo dunque la sua precedente esperienza con i Thegiornalisti con quella nuova da solista. Molto probabile che le canzoni dell’album Space Cowboy vengano eseguite tutte, mentre dal repertorio dei Thegiornalisti oltre alle già citate non mancheranno le canzoni più amate dai fan come Questa nostra stupida canzone d’amore, Love, Senza, Maradona y Pelè e magari anche qualche brano più vecchio come Io non esisto o Mare Balotelli.

Attesa dunque per il doppio concerto di Tommaso Paradiso a Bologna, che fa seguito ai due fatti a Torino e precede quelli di Firenze e soprattutto gli appuntamenti di Roma, che hanno chiaramente un fascino particolare per il cantante.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI