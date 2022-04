Tommaso Paradiso chi è la fidanzata attrice Carolina Sansoni e l’attrice?

Tommaso Paradiso, scopriamo chi è la fidanzata del cantante Carolina Sansoni e il retroscena sull’ipotetico amore con una famosa attrice.

Tommaso Paradiso è sicuramente uno dei protagonisti di punta della scena musicale attuale. Da qualche anno il cantante ha cambiato completamente vita, con l’addio alla sua storica band, I Thegiornalisti, e l’inizio della carriera da solista, che è pronta a spiccare il volo con il primo album uscito di recente e il primo tour che andrà in scena in primavera. Andiamo alla scoperta di qualche dettaglio della vita privata del cantante: chi è Carolina Sansoni, la fidanzata di Tommaso Paradiso.

LEGGI ANCHE: BATTITI LIVE 2022 IL VIAGGIO DELLA MUSICA 11 APRILE: CANTANTI E SCALETTA SECONDA PUNTATA

Tommaso Paradiso: chi è la fidanzata Carolina Sansoni

Dal 2017, Tommaso Paradiso è fidanzato con Carolina Sansoni. Il cantante è stato spesso al centro del gossip, si è parlato spesso di un’ipotetica storia d’amore con la famosa attrice Matilde Gioli, ma quest’indiscrezione non ha mai trovate conferme. Ciò che è sicuro è che l’artista è felicemente fidanzato con Carolina: i due si sono conosciuti durante una partita di calcetto, come ha raccontato a Vanity Fair. Paradiso ha raccontato di averla vista seduta alle sue spalle e di essere subito rimasto colpito dalla donna, che a sua volta si è innamorata del cantante.

Non conosciamo molti dettagli della vita di Carolina Sansoni; la donna non fa parte del mondo dello spettacolo e tutto ciò che sappiamo lo dobbiamo alle interviste dell’ex frontman dei Thegiornalisti o a qualche dettaglio presente sui social. Carolina è nata a Roma, nel 1992, ed è la fondatrice di Tlkingpills, un contenitore online di grande successo che offre approfondimenti, interviste e avvisi di lavoro. Il progetto di Carolina ha avuto talmente successo che Forbes l’ha premiata inserendola nella lista dei 100 Under 30 più influenti in Italia.

L’amore tra Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni è stato suggellato anche dalla dedica di alcune canzoni da parte del cantante, che a lei ha dedicato una delle sue canzoni più famose: Questa nostra stupida canzone d’amore.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI