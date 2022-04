Anticipazioni Isola dei famosi 2022 25 aprile: arriva il confronto

Anticipazioni Isola dei famosi: vediamo tutto ciò che ci aspetta nella puntata di lunedì 25 aprile del reality show di Canale 5.

Come ogni lunedì, torna puntuale l’appuntamento con una nuova puntata dell’Isola dei famosi. Nella puntata di venerdì 22 aprile. Nell’ultima puntata abbiamo assistito all’eliminazione definitiva di Gustavo Rodriguez, che è stato eliminato in via definitiva da Clemente Russo con un televoto molto sproporzionato, complice probabilmente il messaggio lanciato da Belen Rodriguez in chiusura di televoto, che ha invitato i votanti a eliminarlo. Arriviamo dunque all’undicesima puntata dell’Isola dei famosi con un carico di aspettative molto importanti e soprattutto col destino di due naufraghi in ballo: si tratta di Ilona Staller ed Edoardo Tavassi, che sono i due finiti in nomination. Scopriamo dunque cosa è successo in questi giorni e cosa dobbiamo aspettarci dalla puntata di lunedì 25 aprile.

Anticipazioni Isola dei famosi: la puntata del 25 aprile 2022

L’undicesima puntata dell’Isola dei famosi arriva a brevissima distanza dalla decima, appena tre giorni dopo. Assisteremo innanzitutto all’esito del televoto tra Ilona Staller ed Edoardo Tavassi, un responso molto atteso, che gioca per ora sul filo dell’equilibrio. Come al solito, questo potrebbe non essere l’unico confronto della serata, con altri televoti indetti durante la puntata e altri naufraghi a rischio eliminazione.

Tanta attesa ci sarà anche per il confronto faccia a faccia tra Estefania Bernal e l’ex fidanzata di Roger Balduino, che nell’ultimo episodio è intervenuta, rivelando che lei e il modello prima dell’Isola erano ancora ufficialmente fidanzati. La donna ha attaccato Estefania Bernal, ma quest’ultima ha ammesso di avere fiducia in Roger e di credere alle sue parole. Vedremo dunque se il confronto tra le due donne farà cambiare idea a Estefania o se andrà dritta per la sua strada e continuerà a fidarsi di Roger.

