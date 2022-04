365 giorni adesso è il sequel di 365 giorni, film erotico in streaming su Netflix. Laura è ancora viva? Ecco la trama.

365 giorni adesso riprende la storia tra Laura e Massimo. Parlare d’amore è molto difficile, considerando come lui la rapisca con l’intento di farla innamorare di sé. Un piano che riesce, per un film che offre agli spettatori un vortice sensuale molto erotico. In 365 giorni adesso vedremo Laura ancora in vita? Sarà un film incentrato sulla vendetta di Massimo e magari un nuovo amore? Ecco la trama del sequel su Netflix.

365 giorni adesso trama e cast

In 365 giorni adesso scopriremo come Laura sia sopravvissuta all’attentato da parte della famiglia rivale di Massimo. I due innamorati riusciranno a sposarsi, godendosi un nuovo inizio quasi insperato. Oltre a Anna Maria Sieklucka e Michele Morrone, ovvero i due protagonisti, spazio anche ad altri volti noti del primo film.

Parliamo di Olga (Magdalena Lamparska), migliore amica di Laura, e Domenico (Otar Saralidze), braccio destro di Massimo, tra gli altri. Spazio anche a volti nuovi, come quello di Nacho (Simone Susinna). Nel sequel vedremo una trasformazione della protagonista, come sottolineato dall’autrice Blanka Lipinska. Ci saranno dei cambiamenti nei suoi rapporti. Una nuova indipendenza troverà spazio, che cambierà gli equilibri del primo film. Laura è maturata, spiega l’attrice che la interpreta, e ha delle sorprese in serbo per i fan. É più forte, il che rivela nuovi aspetti della relazione. La vita di coppia non sembra andare a gonfie vele, dopo la passione iniziale. I complicati legami familiari di lui hanno il loro peso, mentre lei è distratta da un altro uomo, Nacho, deciso a conquistarla a tutti i costi.

Pare proprio che la storia vada indirizzandosi verso binari più canonici. I fan si ritroveranno dinanzi un triangolo amoroso, a quanto pare. Laura dovrà prendere una decisione, stavolta in maniera del tutto autonoma, data la forza che ha ritrovato in questo sequel.

365 giorni adesso trailer

