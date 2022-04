365 giorni è un film del 2020 di genere erotico. Netflix lancia il sequel, 365 giorni adesso, ma sapete come finisce il primo film?

Scopriamo qual è il sorprendente finale di 365 giorni. Ecco un recap utile sul primo capitolo, così da rinfrescare la memoria e prepararsi alla visione del sequel, 365 giorni adesso, in streaming su Netflix dal 27 aprile 2022.

LEGGI ANCHE – 365 giorni trama e cast

365 giorni come finisce

Massimo consente a Laura di andare a Varsavia, così da far visita alla propria famiglia. Le dice che la ama e la raggiungerà dopo aver concluso alcuni affari. Lei lo attende per giorni, senza avere però più notizie di lui. Ritrova Olga, la sua migliore amica, cambiando look, facendosi un caschetto biondo. Sembra ritrovare la sua vita, andando a ballare e divertendosi.

In un locale incontra Martin, che dice d’averla cercata per scusarsi e spiegarle le fotografie. Prova a convincerla a tornare da lui e la segue nel suo appartamento, dove però c’è Massimo ad attenderla. Lei lo schiaffeggia e poco dopo finiscono col fare l’amore. Gli dice di non avere bisogno di 365 giorni. È già innamorata perdutamente di lui. La mattina dopo lui le chiede di sposarlo e lei accetta senza esitazioni. Laura dovrà però tenere il segreto con i suoi genitori in merito al lavoro del futuro marito.

LEGGI ANCHE – 365 giorni adesso trama e cast

Mario, intanto, lo informa delle tensioni crescenti con una famiglia rivale. Ciò che lui non sa, mentre organizza il matrimonio, è che Laura è incinta. L’unica a saperlo è Olga, damigella d’onore. Mario scopre da un informatore che i rivali intendono uccidere Laura. Lei è in direzione aeroporto, in auto con Olga. È al telefono con Massimo, che però sente cadere la linea a causa di una galleria. Mario si precipita dal capo per informarlo dell’imminente tragedia ma sembra troppo tardi. Qualcosa di terribile è già accaduto. Il film si interrompe così, senza svelare il destino della ragazza.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI