365 giorni è un film del 2020 di genere erotico, adattamento dell’omonimo romanzo di Blanka Lipinska. Un film che ha fatto discutere dopo l’approdo su Netflix.

Avete mai visto 365 giorni? Probabilmente ne avete sentito parlare, se non vi siete regalati i 115 minuti di questo film polacco disponibile in streaming su Netflix. Una pellicola che ha fatto molto discutere, considerando la sua trama, che per molti ha giustificato in maniera assurda le molestie subite dalla protagonista, confondendo abusi e sentimenti.

365 giorni trama e cast

La protagonista di 365 giorni è Laura, interpretata da Anna Maria Sieklucka. Si tratta di una giovane donna rapita dal boss Massimo Torricelli, che ha il volto di Michele Morrone. L’uomo pare ossessionato ed è pronto a un “gioco” estremo. Le rivela che sarà sua prigioniera per un anno, al termine del quale lei si sarà innamorata di lui.

L’ossessione del malavitoso per lei ha inizio cinque anni prima di questo folle gesto. Al tempo il padre di lui fu ucciso durante una sparatoria. Anche Massimo rimase ferito. Nella sua testa due immagini restano impresse, quella del padre morente e di una splendida ragazza vista sulla spiaggia.

Si è innamorato di lei a prima vista e dopo averla a lungo cercata, l’ha ritrovata e non intende lasciarla andare. Vuole che lei si innamori realmente ed è abituato a ottenere ciò che vuole. Con Laura però è diverso. Non intende torcerle neanche un capello. La toccherà soltanto se sarà lei a volerlo. Laura, dal canto suo, si era ritrovata al fianco di un uomo che non sapeva più trasmetterle emozioni. La sua vita era monotona e, per quanto terrorizzata, si ritrova lentamente a sentirsi attratta da questo vortice di lussuria e pericolo.

Ad arricchire il cast vi sono Bronislaw Wroclawski (Mario), Otar Saralidze (Domenico), Magdalena Lamparska (Olga), Natasza Urbanska (Anna), Grazyna Szapokowska (Klara Biel), Tomasz Stockinger (Tomasz Biel), Gianni Parisi (padre di Massimo) e Mateusz Lasowski (Martin).

