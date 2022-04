Prova a prendermi: trama e cast

Prova a prendermi è un film di Steven Spielberg del 2002, con Leonardo DiCaprio e Tom Hanks, tratto da una storia vera. Vediamo trama e cast della pellicola.

Uno dei migliori film di Steven Spielberg, che riflette su alcuni temi cari al regista, come il rapporto padre-figlio, ma lo fa con uno stile divertente e leggero, pur raccontando una storia vera quanto incredibile. Scopriamo qualcosa di più su Prova a prendermi.

Prova a prendermi: la trama del film

La vita di Frank Abbagnale Jr. viene sconvolta dal tracollo finanziario del padre, che lo convince a scappare di casa e costruirsi una nuova vita. Il ragazzo ottiene una divisa da pilota della PanAm e scopre come falsificare biglietti aerei, iniziando a viaggiare senza sosta (e senza spendere un soldo), cambiando continuamente identità.

In breve, Abbagnale diventa uno dei principali ricercati del FBI, e si ritrova con l’agente Hanratty alle costole. I due, però, sono più simili di quanto non si direbbe: entrambi solitari e dediti esclusivamente al proprio lavoro, finiscono per instaurare uno strano rapporto filiale a distanza, nel corso di questa caccia all’uomo.

Prova a prendermi: il cast del film

Steven Spielberg è uno dei registi che meglio riescono a gestire e valorizzare un cast di grandi nomi, e Prova a prendermi è un perfetto esempio di questa sua capacità. Il film è costruito sul rapporto tra Leonardo DiCaprio e Tom Hanks, due delle star di punta di Hollywood del 2002, ma trovano spazio anche altri interpreti emergenti del periodo, come Amy Adams.

LEONARDO DICAPRIO – Frank Abbagnale Jr.

TOM HANKS – Carl Hanratty

CHRISTOPHER WALKEN – Frank Abagnale Sr.

MARTIN SHEEN – Roger Strong

NATHALIE BAYE – Paula Abagnale

AMY ADAMS – Brenda Strong

JAMES BROLIN – Jack Barnes

BRIAN HOWE – Earl Amdursky

FRANK JOHN HUGHES – Tom Fox

STEVE EASTIN – Paul Morgan

CHRIS ELLIS – agente Witkins

JOHN FINN – direttore Marsh

JENNIFER GARNER – Cheryl Ann

NANCY LENEHAN – Carol Strong

ELLEN POMPEO – Marci

ELIZABETH BANKS – Lucy

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI