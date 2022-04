Stranger Things 4 parte 1 è la prima parte dell’attesa nuova stagione della serie Netflix. Il finale inizia ora ed ecco quando esce.

Quando esce Stranger Things 4 su Netflix? Se siete appassionati della creatura dei fratelli Duffer, e dunque delle avventure di Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Nancy, Jonathan e Steve (tra gli altri), questa domanda ve la siete posta numerose volte. L’attesa è quasi terminata ed ecco tutto quello che c’è da sapere sulla quarta stagione.

Quando esce Stranger Things 4

Numerose le domande rimaste senza risposta al termine della terza stagione. La quarta si è fatta attendere non poco, soprattutto a causa dei ritardi causati dall’emergenza Covid-19. I nuovi episodi saranno divisi in due parti. Stranger Things 4 parte 1 esce su Netflix il 27 maggio 2022. La seconda parte uscirà invece l’1 luglio. In totale gli episodi realizzati sono nove. Per vedere la quarta stagione si vedrà in esclusiva in streaming su Netflix, la cui app è disponibile su tutte i dispositivi: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

Stranger Things 4 titoli episodi

Il 6 novembre 2021, in occasione dello Stranger Things Day (è lo stesso giorno in cui Will scompare nel 1983), sono stati rivelati i titoli dei nove episodi della quarta stagione:

Hellfire Club

La Maledizione di Vecna

Il mostro e la supereroina

Caro Billy

Il progetto Nina

Il tuffo

Il massacro al laboratorio di Hawkins

Papà

Il piano

Stranger Things 4 nuovi attori

Il cast di Stranger Things 4 si è arricchito di nuovi attori. Rivedremo tutti i protagonisti amatissimi, compreso Jim Hopper (David Harbour), che sappiamo ormai da tempo essere sopravvissuto al dramma dell’ultimo finale di stagione.

Peter Ballard (Jamie Campbell Bower): inserviente in un ospedale psichiatrico, stanco della brutalità quotidiana.

Argyle (Eduardo Franco): il nuovo migliore amico di Jonathan. Consegna pizza e ama divertirsi.

Eddie Munson (Joseph Quinn): metallaro che gestisce The Hellfire Club. Si troverà al centro del terrificante mistero di questa stagione.

Tenente colonnello Sullivan (Sherman Augustus): un uomo dlala mente brillante che crede di poter fermare il male a Hawkins una volta per tutte.

Jason Carver (Mason Dye): un giovane dalla vita perfetta, che la vede crollare quando il male minaccia la città.

Yuri (Nikola Djuricko): contrabbandiere russo.

Dmitri (Tom Wlaschiha): guardia carceraria russa che fa amicizia con Hopper.

Victor Creel (Robert Englund): un uomo distubato che vive rinchiuso in un ospedale psichiatrico per un omicidio avvenuto negli anni ’50.

