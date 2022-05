Chi sono i Rovere: componenti e canzoni più famose

Scopriamo chi sono i Rovere: tutti i componenti della band musicale e quali sono le loro canzoni più famose.

I Rovere sono sicuramente una delle band più attive del panorama indie pop italiane. Alle spalle hanno due album e un percorso simile a un’altra band, la principale in questo contesto musicale: i Pinguini Tattici Nucleari. Scopriamo qualcosa in più su loro e sulle loro canzoni più famose.

Chi sono i Rovere

La band nasce nel 2016, con la formazione che prevede Nelson Venceslai alla voce, Luca Lambertini alla chitarra e Lorenzo Stivani, detto Stiva, alle tastiere, ai synth e alle percussioni. A loro si uniscono, inizialmente come turnisti e poi, dal 2020, come membri effettivi, il bassista Davide Franceschelli, in arte Frank, e il batterista Marco Paganelli, detto Paga.

La band esordisce in via ufficiale nel 2017 e viene spinta da Gianrico Cuppari, manager dei Pinguini Tattici Nucleari. In effetti ci sono delle rassomiglianze tra le due band nello stile e nella musicalità e al primo album dei Rovere, dal titolo disponibile anche in mogano, collabora il leader dei Pinguini: Riccardo Zanotti.

La band ottiene notorietà grazie al singolo TADB, che ottiene la certificazione di disco d’oro e dopo il tour che ha seguito il primo album e l’EP Ultima stagione tornano a fare nuova musica, collaborando con i Legno del brano Instagrammare e pubblicando il singolo Mappamondo. Nel gennaio 2022 arriva anche Dalla Terra a Marte, il secondo album in studio della band, che intanto continua a farsi conoscere aprendo i concerti dei Pinguini Tattici Nucleari e degli Eugenio in Via Di Gioia.

La crescita dei Rovere in questi sei anni di esistenza della band è stata importante e l’obiettivo è riuscire a ottenere ancora più successo, cercando di ripercorrere magari la strada tracciata dai Pinguini Tattici Nulceari.

