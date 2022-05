Bloodshot: trama e cast

Bloodshot è un film del 2020 con Vin Diesel protagonista, tratto dall’omonimo fumetto della casa editrice Valiant. Ecco trama e cast della pellicola.

A metà strada tra supereroe e uomo macchina, il protagonista di Bloodshot pone le basi per un film action fantascientifico di puro intrattenimento, di derivazione fumettistica e diretto da Dave Wilson. Scopriamo di più questa pellicola.

Bloodshot: la trama del film

Ray Garrison è un marine noto per i suoi numerosi successi sul campo di battaglia, ma un giorno, dopo essersi preso una vacanza in Italia con la moglie Gina in seguito al completamento di una missione a Mombasa, viene rapito assieme alla consorte. Al suo risveglio, Ray scopre che gli sono stati impiantati nel sangue delle nanotecnologie, che lo trasformano in un supersoldato.

Bloodshot: il cast del film

La star principale di questo action low budget è indiscutibilmente Vin Diesel, meglio noto per il ruolo di Dom Toretto nella saga di Fast & Furious. Accanto a lui ritroviamo anche qualche faccia conosciuta, a partire da Eiza Gonzalez (Baby Driver, Alita – Angela della battaglia) e il veterano Guy Pearce (Memento, Prometheus, Iron Man 3).

VIN DIESEL – Ray Garrison / Bloodshot

EIZA GONZALEZ – Katie / K.T.

SAM HEUGHAN – Jimmy Dalton

TOBY KEBBELL – Martin Axe

GUY PEARCE – Dr. Emil Harting

LAMORNE MORRIS – Wilfred Wigans

TALULAH RILEY – Gina Garrison

ALEX HERNANDEZ – Marcus Tibbs

JOHANNES HAUKUR JOHANNESSON – Nick Baris

