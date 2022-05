Closer: trama e cast

Closer è un film del 2004 candidato a due premi Oscar, con un cast stellare e la regia del grande Mike Nichols. Vediamo trama e cast della pellicola.

Penultimo film della carriera di un maestro come Mike Nichols (Il laureato, Comma 22), che si affida a un cast di primissimo piano per portare sul grande schermo una turbolenta storia di relazioni sentimentali, tratta dall’omonima opera teatrale di Patrick Marber, che è anche sceneggiatore del film.

Closer: la trama del film

Dan è un giornalista di necrologi che ambisce a diventare uno scrittore, e finisce per fidanzarsi con Alice, una spogliarellista statunitense arrivata a Londra in cerca di fortuna. Quando però conosce la fotografa Anne, decide che deve fare di tutto pur di averla, ma alla fine non riuscirà a far altro che spingerla tra le braccia del dermatologo Larry. Nonostante questo, non si darà per vinto.

Closer: il cast del film

Cast stellare per questo film di Mike Nichols, che vanta quattro attori di punta della Hollywood del periodo, tra cui la già premiata con l’Oscar Julia Roberts, mentre grazie a questa pellicola saranno proprio due star emergenti come Clive Owen e Natalie Portman a venire candidati per la prima volta nelle loro carriere.

NATALIE PORTMAN – Alice

JUDE LAW – Dan

CLIVE OWEN – Larry

JULIA ROBERTS – Anna

