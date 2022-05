Luis Sal chi è la fidanzata Marta: come si sono conosciuti stupisce

Luis Sal, andiamo a scoprire chi è Marta, la fidanzata del famoso youtuber, e come i due si sono conosciuti

Nel panorama delle star del web, un posto di rilievo è sicuramente occupato da Luis Sal, youtuber e influencer di assoluto successo, noto anche per essere un amico stretto di Fedez e Chiara Ferragni. Insieme al rapper, il giovane influencer gestisce il famoso podcast Muschio selvaggio ed è balzato agli onori delle cronache con la partecipazione al reality show di Prime Video Celebrity Hunted. Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più su di lui, in particolare sulla sua fidanzata Marta e su come si sono conosciuti, una circostanza che stupisce davvero tutti i fan.

Luis Sal: chi è la fidanzata Marta

Si chiama Marta Fasciani la fidanzata di Luis Sal. Di lei in realtà non si sa molto, è una studentessa che viene da L’Aquila e vive a Roma e dovrebbe avere circa 24 anni. Lo youtuber ha raccontato di aver conosciuto la ragazza proprio sui social, che sono il mondo che ha dato non solo il successo al giovane, ma a quanto pare anche l’amore. La ragazza ha attirato l’attenzione di Luis con un commento a una Instagram Story e da lì è partita la conoscenza, che poi è esplosa in amore.

Per il resto, non sappiamo moltissimo della vita di questa ragazza, che non appartiene al mondo dello spettacolo e su cui Luis mantiene il riserbo più assoluto. Prima di Marta, Luis ha avuto una storia con un’altra ragazza di cui si sa poco, ma diventata famosissima per essere stata la protagonista del videoclip della canzone di Coez La musica non c’è, diventata presto un successo incredibile. La ragazza è nota su Instagram col nickname she.s.lola e il suo vero nome è Claudia, ma per il resto si molto poco.