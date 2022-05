- Advertisement -

Nuovo singolo per i Maneskin che pubblicano Supermodel ad un anno di distanza dalla vittoria all’Eurovision: testo, traduzione e significato

Supermodel è il nuovo singolo dei Maneskin. La canzone è stata pubblicata il 13 maggio 2022 ad un anno di distanza dal trionfo del gruppo all’Eurovision Song Contest 2021. Proprio nella kermesse di quest’anno portano per la prima volta sul palco dal vivo la nuova canzone. I Maneskin sono reduci dallo straordinario successo all’Arena di Verona e al Coachella Festival, due grandi live che confermano la strepitosa risonanza del gruppo romano. Fin dalla vittoria a Sanremo 2021 con Zitti e Buoni, bissata dalla conquista dell’Eurovision, i Maneskin hanno continuano a macinare numeri da record sulle piattaforme streaming. La loro cover di Beggin ha superato il miliardo di stream.

Il nuovo singolo Supermodel arriva dopo il disco d’oro conquistato da Mammamia e il duetto con Iggy Pop in I Wanna be your slave. Nei giorni precedenti all’uscita della nuova canzone, i Maneskin hanno pubblicato alcuni scatti realizzati in una villa con piscina e brevi clip dove è stato possibile ascoltare una piccola anteprima di Supermodel. Nel video pubblicato Damiano è in una vasca da bagno, beve champagne e mangia fragole.

Supermodel Maneskin testo lyrics traduzione e significato

Supermodel è il nuovo singolo dei Maneskin. Il significato della canzone prende spunto dalle iconiche supermodelle degli anni 90, come dimenticare Cindy Crawford, Eva Herzigova, Claudia Schiffer o Kate Moss? La loro bellezza e la loro unicità diventa però un’arma a doppio taglio, il vivere per l’apparenza anche se con cachet milionari rende la modella schiava del personaggio fino ad identificarsi con esso in una vita sregolata. Partendo da questo paragone l’ultimo singolo dei Maneskin si apre ad un concetto più ampio. Il significato è provocatorio in particolare quando Damiano canta “If you wanna love her / Just deal with that / She’ll never love you / More than money and cigarettes” (Se vuoi amarla / Accettalo e basta / Non ti amerà mai / Più dei soldi e delle sigarette).

Alone at parties in a deadly silhouette

She loves the cocaine but cocaine don’t love her back

When she’s upset she talks to “Mare” and takes deep breaths

She’s a 90′ supermodel

Way back in highschool when she was a good Christian

I used to know her but she’s gotta a new best friend

A drag queen named the virgin mary takes confessions

She’s a 90’s supermodel

Yeah, she’s a master

My compliments

If you wanna love her

Just deal with that

She’ll never love you

More than money and cigarettes

Every night it’s a heartbreak

Hey, Don’t think about it

Hey, Just let her go

‘Cause her boyfriend is the rock and roll

Savor every moment

Till she has to go

‘Cause her boyfriend is the rock and roll

Alone at parties

She’s working around the clock

When you’re not looking she’s stealing your Basquiat

Low waisted pants on OnlyFans, I’ll pay for that

She’s a 90’s supermodel

Yeah, she’s a master

My compliments

If you wanna love her

Just deal with that

She’ll never love you

You just look a bit like her dad

Every night it’s a heartbreak

Hey, don’t think about it

Hey, Just let her go

‘Cause her boyfriend is the rock and roll

Savor every moment

Till she has to go

‘Cause her boyfriend is the rock and roll

Yeah

She’s a 90’s supermodel

She’s a 90’s supermodel

Traduzione:

Sola alle feste in una silhouette mortale

Ama la cocaina ma la cocaina non la ricambia

Quando è stanca parla con il “Mare” e fa dei respiri profondi

È una top model degli anni ’90

Ai tempi del liceo quando era una brava cristiana

La conoscevo, ma ha una nuova migliore amica

Una drag queen di nome la vergine Maria accetta le confessioni

E’ una supermodella degli anni 90

Sì, è una maestra

I miei complimenti

Se vuoi amarla

Accettalo e basta

Non ti amerà mai

Più dei soldi e delle sigarette

Ogni notte è un colpo al cuore

Ehi, non pensarci

Ehi, lasciala andare

Perché il suo ragazzo è il rock and roll

Assapora ogni momento

Finché non dovrà andarsene

Perché il suo ragazzo è il rock and roll

Da sola alle feste

Lavora 24 ore su 24

Quando non guardi ti ruba il tuo Basquiat

Pantaloni a vita bassa su OnlyFans, pagherò per questo

È una top model degli anni ’90

Sì, è una maestra

I miei complimenti

Se vuoi amarla

Accettalo e basta

Non ti amerà mai

Assomigli un po’ a suo padre

Ogni notte è un colpo al cuore

Ehi, non pensarci

Ehi, lasciala andare

Perché il suo ragazzo è il rock and roll

Assapora ogni momento

Finché non dovrà andarsene

Perché il suo ragazzo è il rock and roll

Sì, è una supermodella degli anni ’90.

È una supermodella degli anni 90

È una supermodella degli anni 90

Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)