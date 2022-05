Johnny Depp isola privata dove si trova: è la location di un film

- Advertisement -

Johnny Depp ha comprato un’isola, location di uno dei suoi film più famosi. Ecco alcune foto e dove si trova.

Nei primi anni Duemila Johnny Depp era all’apice della sua popolarità. La star di Hollywood ha comprato al tempo un’intera isola, ora di sua proprietà esclusiva, che ha anche ospitato alcune riprese di un amatissimo film.

L’isola di Johnny Depp

Nel 2004 Johnny Depp ha deciso di acquistare un’isola privata. Si trova nell’arcipelago delle Exumas. Oggi si chiama Little Hall’s Pond Cay. È questo il nome datole dall’attore. Una spesa non propriamente folle, trattandosi di un’isola e considerando il vasto patrimonio della stella: 3.6 milioni di dollari. Inizialmente la natura regnava sovrana ovunque. Oggi vi è invece una casa in pieno stile ranch, con una vista panoramica su ogni lato.

L’alimentazione è totalmente a energia solare, così da tutelare l’ambiente circostante. La spesa maggiore è stata invece quella per lo yacht acquistato affinché lo trasportasse in questo paradiso ogni volta che volesse: 8 milioni di dollari.

“Non credo d’aver mai visto un posto così puro e bello. Puoi sentire la tua frequenza cardiaca diminuire di circa 20 battiti mentre sei lì. Percepisci una libertà istantanea. L’evasione è sopravvivenza per me”.

L’isola è di 45 acri e vanta sei spiagge di sabbia bianca. Queste sono state tutte ribattezzate da Johnny Depp con i nomi delle persone a lui più care. Due sono dedicate a Lily-Rose e Jack, i suoi figli. Le altre sono state ribattezzate Vanessa, Gonzo (soprannome del defunto attore Hunter S. Thompson) e Marlon Brando. Qual è il film che è stato ambientato sull’isola? Si tratta di Pirati dei Caraibi: la maledizione della prima luna. Svariate le location sfruttate, tra le quali anche questo paradiso, di cui Johnny si era perdutamente innamorato. È ora il suo angolo di pace nel mondo.