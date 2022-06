Ilary Blasi Alvin nuove scintille la faccia parla all’Isola dei Famosi

- Advertisement -

Ilary Blasi Alvin di nuovi protagonisti ieri sera nel corso della ventunesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022

Ilary Blasi e Alvin ci ricascano con i loro siparietti. È successo anche nella puntata di ieri sera nell’isola dei famosi 2022 con l’ingresso del piratesse. Le due ospiti in Honduras, Soleil Sorge e Vera Gemma sono state protagoniste inconsapevoli di un nuovo screzio a distanza fra la conduttrice del reality e l’inviato di Cayo Cochinos. La faccia di Alvin alle parole di Ilary è diventata già virale, entriamo subito nel dettaglio delle frecciatine che tanto fanno sorridere i telespettatori che hanno paragonato la Blasi e lo speaker a Sandra e Raimondo Vianello.

Ieri sera all’Isola dei Famosi 2022 era il momento di suddividere i naufraghi in due squadre capitanate dalle due piratesse Soleil e Vera Gemma. La Sorge decide con il suo team di auto schierarsi per una prova che avrebbe permesso di donare ai concorrenti da lei scelti di salvarsi dal televoto. Scelta vincente la gieffina vince facile alla prova dell’uomo vitruviano contro Luca Daffrè e così per i pendenti scatta la famosa catena di salvataggio che parte da Mercedesz indicata da Vera Gemma e finisce con Gennaro in nomination.

È qui il momento chiave per Ilary Blasi e Alvin con il nuovo siparietto. Cosa è successo tra la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2022 e l’inviato in Honduras? La risposta è nella faccia di Alvin alle parole di Ilary che lo ha interrotto mentre stava proprio spiegando il meccanismo della catena di salvataggio per descrivere lei stessa il gioco. Lo speaker di R101 e la moglie di Totti non sono nuovi a questi battibecchi a distanza.