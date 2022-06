Isola dei famosi lite Nick Nicolas bestemmia e squalifica? Video

- Advertisement -

Nuovo caso di bestemmia all’Isola dei famosi? Scopriamo cos’è successo nella discussione tra Nick e Nicolas e se c’è un nuovo rischio squalifica.

Tra i momenti più discussi di questa sedicesima edizione dell’Isola dei famosi c’è stata sicuramente la squalifica di Silvano Michetti, membro dei Cugini di Campagna, dopo pochi secondi dal suo sbarco sull’Isola. Ora potrebbe essersi verificato un nuovo caso di bestemmia nello show, con i fan che su Twitter hanno individuato una possibile bestemmia da parte di Nicolas durante una discussione con Nick: andiamo a vedere cos’è successo davvero.

Isola dei famosi: bestemmia nella lite tra Nick e Nicolas?

Il momento incriminato riguarda una discussione tra Carmen e Nick, in cui l’uomo non vuole stringere la mano alla donna. In questo battibecco s’infila anche Nicolas, che cerca di mettere pace, ma finisce per scontrarsi con Nick. Durante la discussione, alcuni fan avrebbero riconosciuto una bestemmia da parte di Nicolas, invocando quindi la squalifica come avvenuto per Silvano. Su Twitter si è scatenato un accorato battibecco, tra chi è convintissimo di aver sentito la bestemmia e chi invece nega che ciò sia accaduto. La frase incriminata è un presunto “Santo D**” pronunciato da Nicolas, e intorno a ciò si è creato il dibattito tra i fan sui social.

In realtà, ascoltando il video in questione non si distingue una bestemmia di Nicolas e dunque una squalifica sembra davvero difficile. Molto probabile che non succeda niente, che il battibecco passi in cavalleria e la vita sull’isola continui a scorrere come ha fatto sinora. In vista della finale di fine giugno la tensione continua ad alzarsi ed è sempre più palpabile sull’isola e oltre a quella dei naufraghi è ben visibile anche quella dei fan, come testimonia il dibattito social che si è creato intorno a questa presunta bestemmia di Nicolas che non sembra proprio avere avuto luogo.