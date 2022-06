Caparezza dice addio ai concerti: i motivi dello stop

- Advertisement -

Annuncio shock di Caparezza: dopo questa ultima serie di concerti il cantante smetterà di suonare. Andiamo a scoprire perché.

Arriva una notizia che scuote il mondo della musica: Caparezza ha annunciato il proprio ritiro dalle scene. In un’intervista a Il resto del carlino, l’artista pugliese ha ufficializzato il proprio addio alla musica live. Le motivazioni sono riconducibili allo stato di salute del cantante, che soffre di acufene e che, per non rischiare ulteriormente, ha deciso di dire addio ai concerti. Ora Caparezza porterà a termine gli impegni in calendario e poi dirà basta per sempre.

Caparezza: l’annuncio del ritiro

Da anni il cantante soffre di acufene e ipoacusia, ne ha cantato anche in un suo brano, dal titolo Larsen. Da anni Caparezza era in cerca di una cura, ha consultato medici e si è sottoposto a cure, ma non è cambiato granché. Da qui dunque la scelta di lasciar perdere la ricerca di cure e di dire addio per sempre ai concerti. L’artista, infatti, ha rivelato di non riuscire più a sostenere live lunghi come faceva in passato e per evitare il peggiorare delle sue condizioni ha deciso di dire basta.

Ma cosa sono le malattie di cui soffre Caparezza? L’acufene è un disturbo che provoca la percezione di un rumore di fondo nelle orecchie e nella testa, anche in assenza di uno stimolo esterno. L’ipoacusia invece porta a non sentire bene i suoni e le parole. Questi sono i due problemi che hanno portato Caparezza alla decisione di fermarsi con la musica,

Il pugliese ha quindi deciso di portare a termine gli ultimi venti concerti in programma e di fermarsi. Ma cosa accadrà quindi alla carriera del cantante? Caparezza ha rivelato di volersi impegnare in un’altra sua grande passione, ovvero quella per il mondo dei fumetti. L’artista ha seguito un corso di sceneggiatura e magari un giorno potrebbe lavorare a qualche progetto personale in questo campo, magari legato comunque al mondo della musica.