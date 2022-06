Quando esce la terza stagione di Mare Fuori

- Advertisement -

Mare fuori: scopriamo quando esce la terza stagione dell’amatissima fiction che va in onda su Rai 2.

Tra le fiction più amate del palinsesto Rai c’è senza dubbio Mare fuori. La fiction ambientata nel carcere di Nisida ha fatto il proprio debutto assoluto il 23 settembre 2020 e ha conquistato un’ampia fetta di pubblico con le sue due stagioni. La seconda stagione della serie è andata in onda tra novembre e dicembre 2021, col gran finale del 22 dicembre. Da lì è iniziata l’attesa per la terza stagione della fiction, la cui conferma è arrivata poco dopo la fine della seconda stagione. Le riprese di questo terzo capitolo della serie sono iniziate in primavera e presto dunque potremo finalmente rivedere i giovani detenuti di Nisida in televisione. Scopriamo per quando è previsto il debutto della terza stagione di Mare fuori.

Mare fuori: quando esce la terza stagione

Ancora non è stata svelata con esattezza la data di debutto di questa terza stagione della serie. Tutto fa pensare, comunque, che questa arriverà nell’autunno 2022, da capire se già a settembre o se più in là, magari verso novembre come avvenuto con la seconda stagione. Molto dipenderà da quanto dureranno le riprese, che se dovessero prolungarsi potrebbero anche far slittare il debutto della serie ai primi mesi del 2023. Inutile sottolineare come la speranza dei fan sia quella di vedere la fiction il prima possibile.

Nessun dettaglio è stato rilasciato nemmeno sulla trama della terza stagione, che sicuramente riprenderà le fila dalla fine della seconda stagione, ma che molto probabilmente introdurrà anche nuovi personaggi nella narrazione. Attesa e curiosità dunque anche attorno al cast, che nelle prime due stagioni è rimasto pressoché fisso e che va verso la conferma anche per la terza stagione, con magari qualche new entry ad arricchire lo show. Per ciò che riguarda il numero delle puntate, dovrebbe essere mantenuto lo scheletro delle 12 puntate, divise in sei serate, quindi due episodi a settimana.

Attesa alle stelle dunque per la terza stagione di Mare fuori, che sicuramente ci sarà, ma non è ancora dato sapere quando con precisione. Bisogna avere un po’ di pazienza ancora, ma sicuramente il ritorno di Mare fuori non è così lontano.