Quando esce Thor Love and Thunder: data e durata

Thor Love and Thunder promette d’essere il più dissacrante film Marvel in assoluto. I fan non vedono l’ora.

Taika Waititi ripropone la sua versione del dio del tuono e lo fa cimentandolo in un viaggio alla ricerca di sé. Tante cose sono cambiate nella vita di Thor. Era un re predestinato, signore di Asgard, e invece si ritrova senza una patria, lontano anche da Nuova Asgard sulla Terra. Ha lottato, perso e vinto. Ha detto addio a suo fratello, amato e odiato, e dopo tante battaglie non dà più quale sia il suo posto. In un mondo Marvel alle prese con il Multiverso, in cui esistono infine versioni di sé, provare a fermarsi e guardarsi dentro ha davvero senso. Il tutto avviene però alla maniera di Taika Waititi, ovvero con risate a non finire.

Thor Love and Thunder data d’uscita e durata

Thor Love and Thunder è l’ottavo film Marvel girato da Chris Hemsworth nei panni del dio del tuono. La prima volta risale al 2011, per la regia di Kenneth Branagh. Al tempo il mondo non lo conosceva affatto e la scrittura del personaggio era alquanto fissa, impedendo il ventaglio emozionale che è stato liberato in seguito, soprattutto a partire da Thor: Ragnarok, il primo esperimento di Taika Waititi in questo ambito.

La data d’uscita di questo stand alone MCU è fissata per il 6 luglio 2022. La durata del film è a dir poco soddisfacente per i fan, ovvero poco più di due ore, precisamente 125 minuti. Al termine della pellicola, però, ricordate di non alzarvi. Ormai dovreste saperlo bene. Sono presenti ben due scene post credits.

Thor: Love and Thunder trama e cast

Thor ha combattuto numerose battaglie e ha la sensazione d’essersi perso. Dopo la crisi fronteggiata dopo il colpo mancato a Thanos, ha avuto la propria vendetta, facendo giustizia. Ha salvato le vite scomparse nel nulla viaggiando nel tempo e ora, dopo aver collaborato con i Guardiani della Galassia, è pronto a sperimentare un viaggio spirituale.

Il suo percorso di pace e riscoperta viene però interrotto da Gorr the God Butcher, un villain che intende uccidere tutti gli dei, fino a estinguerli. Al fine di sconfiggerlo, si affida a due vecchie conoscenze: Valchiria e Korg. Al loro fianco anche Jane Foster, che sappiamo brandirà Mjolnir. Il gruppo si cimenterà in un’avventura cosmica per scoprire il mistero che si cela dietro il desiderio di vendetta di Gorr. Devono fermarlo prima che sia troppo tardi.

Thor Love and Thunder vanta un cast alquanto ricco. Chris Hemsworth torna nei panni del protagonista, con Natalie Portman che ritorna sul set per la parte di Jane Foster, stavolta arricchita, essendo presentata come Mighty Thor. Tessa Thompson è ancora Valchiria, mentre Taika Waititi presta la voce al divertente Korg. Spazio anche per un po’ di Guardiani della Galassia. Chris Pratt è Peter Quill, ovvero Star-Lord, Karen Gillan è Nebula e Sean Gunn è Kraglin. Il villain, Gorr The God Butcher, è interpretato da Christian Bale, mentre Matt Damon si è prestato nuovamente per il ruolo dell’attore che interpreta Loki durante le recite asgardiane. Sul set anche Russell Crowe, che interpreta Zeus.