Scaletta concerto Alessandra Amoroso San Siro

Scaletta concerto Alessandra Amoroso il programma dell’attesissimo concerto che si tiene allo stadio San Siro di Milano mercoledì 13 luglio.

Sta per vivere una notte magica Alessandra Amoroso, che mercoledì 13 luglio si esibirà per la prima volta allo stadio San Siro di Milano. La cantante di Immobile sarà la seconda artista italiana a salire su questo prestigioso palco, 15 anni dopo rispetto a Laura Pausini e al suo concerto memorabile. Quello a San Siro è il concerto numero 200 della carriera di Alessandra Amoroso, un traguardo importante che viene celebrato con una notte indimenticabile.

La voce di Urlo e non mi senti ha definito questo show “un sogno che si avvera”. Dopo quasi 15 anni di carriera, ben 9 album pubblicati o quasi 3 milioni di copie vendute, per Alessandra Amoroso arriva il concerto più importante della sua carriera. Ci sono ancora dei biglietti disponibili al prezzo di 38 euro, ultime occasioni per assicurarsi un posto per uno dei concerti più attesi dell’estate.

Per l’occasione, inoltre, è stato allestito a Milano presso la Fondazione Catella il Tutto Accade pop-up store, luogo di riferimento per le persone che arrivano in città per il concerto e che ospiterà, fino al 14 luglio, eventi e attività incentrati su svariati temi, dai diritti civili fino allo yoga.

È praticamente impossibile indovinare la scaletta di Alessandra Amoroso per il concerto di San Siro. Questo show è un unicum, non rientra in alcun tour e quindi non possiamo farci un’idea basandoci sui concerti precedenti. Considerando la caratura della serata, è possibile che sia una scaletta particolarmente ricca, con magari la presenza anche di ospiti a sorpresa, come potrebbe essere Emma. Sicuramente ci saranno i più grandi successi della cantante di Galatina, da Immobile a Vivere a colori fino a Comunque andare e Senza nuvole.

L’occasione per celebrare una lunga carriera e vivere una notte indimenticabile, la più importante sicuramente fino a ora per Alessandra Amoroso. Vedremo poi cosa riserverà il futuro per la cantante di Estranei a partire da ieri: il suo ultimo album è uscito nel 2021, magari in questa seconda parte di 2022 farà ritorno con nuova musica dando seguito alla pubblicazione dell’ultimo singolo Camera 209.