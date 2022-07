Britney Spearsi su Instagram è più sexy che mai da quando è libera di autogestirsi. Anche lei ha però dei limiti e ha così cancellato una foto hot.

Da quando Britney Spears si è liberata del controllo della sua famiglia, ha abituato i suoi fan a numerose foto piccanti. La celebre cantante ha così deciso di regalare ai propri follower numerosi scatti e video di sé in pose sexy, nuda quasi integralmente. A far discutere non è però ciò che c’è, quanto quello che ormai non è più presente. Britney Spears su Instagram ha infatti ritenuto eccessiva una foto pubblicata. Pentita del gesto, l’ha cancellata, ma in netto ritardo. Lo scatto è infatti ovunque sul web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Britney Spears (@britneyspears)

Britney Spears Instagram: foto nuda

Sul profilo ufficiale Instagram di Britney Spears sono state caricate numerose foto sexy, in cui è quasi del tutto nuda. Spazio anche per un video. Un post è stato però cancellato. Uno scatto che la ritraeva totalmente nuda, ma di spalle, è stato ritenuto eccessivo dalla cantante, che è tornata sui suoi passi.

Ciò che resta online è comunque molto audace. L’artista è in topless ma copre i suoi seni con le mani, mentre indossa un tanga: “Svegliarsi a Londra con il mio tanga Cabo”. C’è chi si mostra preoccupato online e chi invece ride insieme a lei, che sta abbracciando la riconquistata libertà decisionale dopo ben 13 anni. Facile pensare come questo periodo passerà ma, per ora, i fan sembrano apprezzare i nuovi contenuti proposti.