Boris 4 quando esce: data d’uscita ufficiale annunciata

Quando esce Boris 4? I fan della serie comica più divertente, sovversiva e premonitrice della TV italiana attendono la quarta stagione. È stata finalmente annunciata.

Tutto pronto per i nuovi episodi di Boris 4. L’annuncio della produzione di una nuova stagione, a 11 anni di distanza dal film che concludeva il ciclo aperto in televisione, era stato dato da tempo. Gli aggiornamenti sono però sempre stati scarni. Sapevamo sarebbero tornati i grandi protagonisti, compreso Corrado Guzzanti, ovvero il folle Mariano Giusti, che aveva anche anticipato la data d’uscita, che ora è stata ufficializzata.

Boris 4 quando esce

Con un post su Instagram è stata annunciata la data d’uscita ufficiale di Boris 4, che i fan potranno vedere dal 26 ottobre 2022. Tutto gli episodi saranno disponibili dal primo giorno? Non è stata fornita alcuna informazione in merito. Non è da escludere, però, che si voglia massimizzare l’impatto di questo show amatissimo, proponendo una puntata a settimana. Spazio all’intera banda, più qualche volto nuovo ovviamente.

Ciò comprende attori come Francesco Pannofino, Caterina guzzanti, Carolina Crescentini, Pietro Sermonti, Ninni Bruschetta, Paolo Calabresi, Alberto Di Stasio e Giorgio Tirabassi, tra gli altri. Mancherà purtroppo Roberta Fiorentini, l’amatissima Itala, venuta a mancare nel 2019. Non abbiamo dubbi, però, che gli sceneggiatori (quelli veri e capaci della serie, non i personaggi fannulloni, sapranno omaggiarla).

Boris 4 dove vedere

Chiunque voglia vedere Boris 4 dovrà avere pazienza fino al 26 ottobre 2022, come detto. La serie è un’esclusiva di Disney+. Tutti i nuovi episodi, così come i vecchi e il film, saranno disponibili sulla piattaforma streaming, la cui app è presente su smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

Boris 4 cast

L’elenco dei personaggi e dunque degli attori di Boris 4 è incredibilmente lungo, soprattutto per una comedy. Di seguito vi riportiamo tutti i vecchi personaggi che torneranno nella quarta stagione, per poi aggiungere i nuovi:

Alfredo: Luca Amorosino

Sceneggiatore cane: Valerio Aprea

Nando Martellone: Massimiliano Bruno

Duccio: Ninni Bruschetta

Furio: Raffaele Buranelli

Biascica: Paolo Calabresi

Lopez: Antonio Catania

Cristina: Eugenia Costantini

Corinna: Carolina Crescentini

Ana Canestri (Cecilia Dazzi)

Sceneggiatore cane (Massimo De Lorenzo)

Sergio: Alberto Di Stasio

Arianna: Caterina Guzzanti

Mariano Giusti: Corrado Guzzanti

Filippo: Jerri Mastrodomenico

René Ferretti: Francesco Pannofino

Comparsa drogatello: Lucio Patané

Karin: Karin Proia

Avvocato Kalemzuck: Andrea Purgatori

Lorenzo lo schivo: Carlo De Ruggieri

Sceneggiatore cane: Andrea Sartoretti

Stanis La Rochelle: Pietro Sermonti

Alessandro: Alessandro Tiberi

Glauco: Giorgio Tirabassi

