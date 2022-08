Twiga Forte dei Marmi quanto vale il locale di Flavio Briatore

Mezzo distrutto dal maltempo ha riaperto il Twiga di Forte dei Marmi, locale di Flavio Briatore a Marina di Pietrasanta. Sai quanto vale?

Flavio Briatore in un post Instagram ha parlato dei danni al Twiga di Forte dei Marmi avuti nelle scorse ore ed è salita la curiosità sul valore della struttura. Una giornata nel suo locale di lusso, d’altronde, costa cifre importanti e la manutenzione non può che avere prezzi alti. Il Twiga, che si trova a Marina di Pietrasanta in Via Lungomare Roma, ha subito danni pesanti a causa del maltempo e della tromba d’aria che ha devastato la Versilia. Da una stima frettolosa, dedotta dalle immagini a disposizione, i danni riparati nelle scorse ore contano qualche migliaio di euro, contando il lido, o meglio il beach club, e parte della zona ristorante. Il locale dell’ex marito di Elisabetta Gregoraci è regolarmente aperto e c’è stata già una divertente serata con Umberto Smaila e ospiti vip. Le polemiche, però, continuano ad impazzare da Twitter ad altri social. A far infuriare Flavio Briatore sono stati proprio i commenti su Instagram di diversi utenti che si rallegravano per i danni al locale dell’imprenditore in Versilia. “Il locale da lavoro a 150 persone” ha sottolineato il proprietario di Crazy Pizza che non è riuscito a farsi una ragione di un inutile e stupido livore nei confronti di chi fa business e fa girare l’economia. Ma quanto vale il Twiga di Flavio Briatore a Forte dei Marmi e quanto spende per gestirlo?

Se facciamo un salto nel passato, al 2019, un articolo del Corriere della Sera riportava un’inchiesta dell’allora coordinatore dei Verdi Angelo Bonelli. L‘affitto mensile allo Stato per la concessione del Twiga a Forte dei Marmi versata dall’imprenditore è di 17.619 euro. Una cifra molto bassa se si pensa ai prezzi del locale di Marina di Pietrasanta sia per un ombrellone, una tenda di lusso o una cena. Anni fa lo stesso Briatore, sempre al Corriere, ammise che l’affitto per le concessioni balneari andava triplicato. Ovviamente vanno aggiunti anche i costi di gestione che sono alti per una struttura di questo genere con 45 tende luxury, due bar, un ristorante e area wellness oltre al servizio discoteca la sera. Quindi quanto vale il locale? Considerando che secondo alcune stime il Twiga fattura 4 milioni l’anno, il valore del locale di proprietà di Flavio Briatore potrebbe valere almeno il doppio, 8 milioni di euro.

Quanto costa una giornata al Twiga?

La curiosità attira però coloro che vogliono conoscere quanto costa una giornata al Twiga. Secondo diverse fonti, dato che sul sito ufficiale del Twiga non è possibile conoscere i prezzi per trascorrere un’intera giornata in spiaggia, i prezzi oscillano tra i 300 di giugno e i 700 di agosto per una tenda araba. C’è chi si è spinto con le quotazioni calcolando che una giornata al Twiga compreso di pranzo, cena e aperitivo può costare dai 1000 euro a salire a coppia in base al periodo. Infatti pranzo, cena e aperitivo potrebbero costare all’incirca 400 euro a coppia bevande escluse, mentre come detto il costo della tenda varia sia per la stagionalità sia per i comfort scelti. Tra questi c’è la possibilità di avere tv e musica. Se invece l’intenzione è quella di vivere il Twiga solo per un aperitivo, un cocktail costa all’incirca almeno 20 euro. Stesso discorso per un piatto a pranzo o a cena se si tratta di un primo o di una pizza. I costi ovviamente salgono se si è interessati a puntare su crudi e sushi.