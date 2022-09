Irene Papas e Marlon Brando: lei rivelò dettagli intimi del loro amore

Irene Papas, celebre attrice greca scomparsa oggi all’età di 96 anni, è celebre anche per la sua relazione, a lungo segreta, con Marlon Brando. Ecco la storia.

Una lunga carriera di grande successo, che ne ha fatto una delle più grandi interpreti del cinema europeo e mondiale del Novecento, ma anche una grande bellezza: Irene Papas è stata un’icona del cinema della sua epoca, e molto si è detto anche a proposito delle sue relazioni.

È stata sposata due volte, la prima tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta con il regista greco Alkis Papas (da cui ha preso il nome: alla nascita, l’attrice si chiamava Irene Lelekou), e successivamente con il produttore José Kohn. Ma quando si parla di amori, il più noto è senza dubbio quello con il collega statunitense Marlon Brando.

Irene Papas e Marlon Brando: la storia della loro relazione

Una relazione segreta, di cui nessuno all’epoca aveva mai saputo niente: Irene Papas si era da poco separata dal suo primo marito, mentre Marlon Brando, di due anni più vecchio di lei, era uno dei belli di Hollywood, una star internazionale spesso protagonista delle cronache rosa: in quegli anni, veniva accostato ad attrici come Ursula Andress, Katy Jurado, Grace Kelly, Marlene Dietrich, Rita Hayworth, Edith Piaf, Ava Gardner, Ingrid Bergman e addirittura Marilyn Monroe.

Invece, l’attore americano era legato a un’allora ancora poco nota Irene Papas: i due non si erano conosciuti sul set, come si potrebbe pensare a prima vista (in realtà, non hanno mai lavorato assieme) ma si erano incontrati casualmente a Roma, nel 1954.

A rivelarlo è stata proprio l’interprete greca, cinquant’anni dopo, in seguito alla morte di Brando: “Ci siamo amati, Marlon ed io: è stato tanti anni fa. Abbiamo avuto una relazione di cui nessuno ha mai saputo. Eravamo giovani e molto felici. La nostra fu una relazione amorosa forte e bella. L’ abbiamo sempre tenuta segreta, non ne abbiamo mai parlato. Non so nemmeno perché lo faccio io ora. Posso solo aggiungere che rimanemmo amici, anche dopo”.

Irene Papas non rivelò troppi dettagli sul loro amore, ma è possibile che la relazione si interruppe nel 1957, quando Marlon Brando si sposò per la prima volta con l’attrice britannica Anna Kashfi, da cui ebbe un figlio l’anno successivo. Negli anni che seguirono, Brando si sposò in breve tempo altre due volte: nel 1960 con l’attrice messicana Movita Castaneda, che gli diede altri due figli, e nel 1962 la collega polinesiana Tarita Teriipia, da cui ebbe un altro paio di eredi.