Shallow testo significato e traduzione canzone A Star is Born

Qual è il significato di Shallow. Andiamo oltre testo e traduzione della canzone di A Star is Born, cantata da Lady Gaga e Bradley Cooper.

Shallow è la canzone cardine di A Star is Born, film dal successo enorme che ha come protagonisti Lady Gaga e Bradley Cooper. Una pellicola che ha anche lanciato numerosi gossip sui due. In tanti li volevano infatti pronti a cimentarsi in una travolgente storia d’amore, nonostante al tempo lui fosse impegnato con Irina Shayk (i due sono attualmente separati). Come dimenticare, poi, il loro duetto agli Oscar. Seduti al pianoforte, hanno fatto sognare milioni di persone, per poi spiegare come non avessero fatto altro che restare nel personaggio. Al di là di una bella amicizia, tra loro non vi sarebbe mai stato null’altro. Un’interpretazione andata ben oltre il set. Questa “scusa” non ha però convinto i fan dei due, che per mesi hanno sperato di poter leggere un annuncio ufficiale, mai pervenuto. Non resta che accontentarsi della bellezza della pellicola, così come della maestosa colonna sonora, di cui Shallow è il vero e proprio cardine.

Shallow significato canzone

C’è molto da dire su Shallow, che ha la capacità di far quasi fermare il tempo durante la sua prima esecuzione all’interno della pellicola. Un brano dall’enorme potenza, offerto all’interno di una scena magistralmente costruita dal punto di vista delle emozioni. Il pubblico vive con Ally e Jackson ogni singolo istante di quel viaggio sulle montagne russe tra backstage e palco, di fatto innamorandosi di questa coppia dalle mille ombre. Toccare il fondo e tentare a fatica di risalire. Una realtà che i personaggi comprendono molto bene. Qualcosa che Lady Gaga ha provato duramente sulla propria pelle. C’è tanta verità nelle strofe e chi ascolta ne ha la netta sensazione. Nei versi di Shallow, cantata a due voci, vediamo i protagonisti di A Star is Born dialogare dinanzi a un pubblico. Mettono a nudo le loro anime, cercando al tempo stesso di individuare nel buio una via d’uscita, una luce per potersi gettare alle spalle il dolore provato. È possibile farlo ma soltanto restando insieme.

Nella prima parte vi è un approccio. I due devono conoscersi. Vi è quindi spazio per delle domande. In seguito ha inizio quel viaggio verso il fondo, che viene compiuto in solitaria. Ascoltiamo quindi “I’m off the deep end”, così come “I’ll never meet the ground”. Di colpo, però, compare un noi. Ed ecco “They can’t hurt us”, così come “We’re far from the shallow now”. Le loro storie, unite nella tristeza e disperazione, ma diverse nel percorso seguito, si intrecciano, trovando un punto d’incontro. É il momento della svolta, rappresentata dall’amore che li travolge. Lui è fermo, sul baratro di una carriera che non sa più dargli brividi. La vista è annebbiata, così come la sua mente, da droga e fama ormai priva di gusto. Lei vorrebbe invece spiccare il volo, ma nel mondo in cui vive non vi sono menti abbastanza aperte e orecchie disponibili per ascoltarla e tenderle una mano. Trovano insieme uno squarcio da esplorare, mano nella mano. Sono ora a quasi a riva, dopo aver rischiato di annegare. Hanno raggiunto l’acqua meno profonda e sono vivi, insieme, perché da soli si annega in questo male.

Shallow testo e traduzione

Tell me something, girl

Are you happy in this modern world?

Or do you need more?

Is there something else you’re searchin’ for?

I’m falling

In all the good times, I find myself longin’ for change

And in the bad times, I fear myself

Tell me something, boy

Aren’t you tired trying to fill that void?

Or do you need more?

Ain’t it hard keeping it so hardcore?

I’m falling

In all the good times, I find myself longing for change

And in the bad times, I fear myself

I’m off the deep end, watch as I dive in

I’ll never meet the ground

Crash through the surface, where they can’t hurt us

We’re far from the shallow now

In the sha-ha, sha-ha-llow

In the sha-ha-sha-la-la-la-llow

In the sha-ha, sha-ha-llow

We’re far from the shallow now

Oh, ha-ah-ah

Ah, ha-ah-ah, oh, ah

Ha-ah-ah-ah

I’m off the deep end, watch as I dive in

I’ll never meet the ground

Crash through the surface, where they can’t hurt us

We’re far from the shallow now

In the sha-ha, sha-ha-llow

In the sha-ha-sha-la-la-la-llow

In the sha-ha, sha-ha-llow

We’re far from the shallow now

La traduzione di Shallow di A Star is Born

Raccontami, ragazza

Sei felice in questo mondo moderno?

Non vorresti di più?

C’è qualcosa che stai cercando?

Sto precipitando

Nei bei momenti, mi ritrovo ad agognare un cambiamento

Nei brutti momenti, ho paura di me stesso

Raccontami, ragazzo

Non sei stanco di tentare di riempire quel vuoto?

O hai bisogno di qualcosa in più?

Non è estenuante tenere così duro?

Sto precipitando

Nei bei momenti, mi ritrovo ad agognare un cambiamento

Nei brutti momenti, ho paura di me stessa

Ho davvero toccato il fondo, guardami mentre mi tuffo

Non toccherò mai terra

Mi schianto contro la superficie, laddove non possono farci del male

Siamo ormai lontani dal superficiale

Sulla superficie, superficie

Sulla superficie, superficie

Sulla superficie, superficie

Siamo ormai lontani dal superficiale

Ho davvero toccato il fondo, guardami mentre mi tuffo

Non toccherò mai terra

Mi schianto contro la superficie, laddove non possono farci del male

Siamo ormai lontani dal superficiale

Sulla superficie, superficie

Sulla superficie, superficie

Sulla superficie, superficie

Siamo ormai lontani dal superficiale