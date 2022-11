Ernia Bella Fregatura testo e significato

Il primo singolo del nuovo album di Ernia, Io non ho paura, è Bella fregatura: il testo e il significato della canzone

A poco più di due anni da Gemelli, Ernia torna con un nuovo album, Io non ho paura, pubblicato venerdì 18 novembre 2022. Il titolo del Cd prende spunto dal famoso libro di Niccolò Ammaniti, da cui è stato tratto anche il film di Gabriele Salvatores, e parla proprie delle paure, contestualizzandole e declinandole in diversi contesti. Quello amoroso è lo sfondo di Bella fregatura, il primo singolo estratto dall’album, che si presenta subito come uno dei brani più amati del cd. Erede morale, forse, del fortunatissimo Superclassico di Gemelli, Bella fregatura parla d’amore, ma lo fa da un punto di vista particolare. Vengono esemplificate, infatti, nel testo le paure e i timori che si vivono quando si costruisce una relazione, tra l’impulso di fuggire al primo ostacolo e la decisione di restare e rischiare, che poi fa la differenza tra una relazione stabile e una saltuaria. I dubbi e le ansie costituiscono il pane quotidiano di una coppia, ma se l’amore è forte tutte queste paure si possono affrontare insieme e alla fine si riesce a rimanere insieme, in quella bella fregatura che è di fatto l’amore.

Bella fregatura è il primo singolo scelto da Ernia per le rotazioni radiofoniche. È un brano estremamente musicale, che per molti aspetti richiama Superclassico, ma è declinato in maniera perfetta all’interno dello sguardo collettivo che caratterizza l’intero album. È una canzone manifesto della bravura di Ernia, capace di mescolare sapientemente la sua autorialità e una melodia riconoscibilissima, non a casa è stata scelta per rappresentare in prima istanza l’intero album, che conta in sé tantissimi brani di livello assoluto, tra cui spicca l’intensa Buonanotte, una delicata lettera di Ernia a suo figlio mai nato.

Bella fregatura Ernia: testo canzone

Se c’è da dire in situazioni come questa in precedenza

ero sempre abituato a girarmi e fuggire, lo faccio con stile

Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo

e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire

o meglio, morire

E ho dubbi su vari aspetti di quelle cose che progetti

io penso ad altro, non lo accetti, sarò io ad avere dei limiti

non andrebbe se fossimo simili, tanto poi do ragione a te

E penso che

Io penso a cose che tu non t’aspetti

perché ho ancora più sogni che cassetti

ma se dagli occhi tu apri i rubinetti

fanno contrasto con la pelle scura e non so non aver cura di te

E non so più come spiegare che un po’ mi fa paura quando mi siedi accanto

e parli solamente in prospettiva futura ma quest’amore è dittatura

sei la mia bella fregatura

Mi guardi mentre piangi e sembra che tu voglia infierire

che son tre anni, mi conosci e non ti voglio ferire

Sappiamo entrambi stile tg come vanno a finire

che inchiodo nel primo parcheggio e poi abbassiamo il sedile

Vorrei che un po’ di te capisse che un po’ di me sarà per sempre triste

che non c’è mia canzone in cui l’amore non finisce

non so fare programmi nel presente né per sempre

e far coincider tutto non è facile per niente

E ho dubbi su vari aspetti di quelle cose che progetti

io penso ad altro, non lo accetti, non vorrei mai asciugarti le lacrime

sembra cambi l’idea che tu hai di me, tanto poi do ragione a te

E penso che

Io penso a cose che tu non t’aspetti

perché ho ancora più sogni che cassetti

ma se dagli occhi tu apri i rubinetti

fanno contrasto con la pelle scura e non so non aver cura di te

E non so più come spiegare che un po’ mi fa paura quando mi siedi accanto

e parli solamente in prospettiva futura ma quest’amore è dittatura

sei la mia bella fregatura

sei la mia bella fregatura

sei la mia bella fregatura