Sophia Loren morta il motivo della bufala diventata virale

Sophia Loren morta, fake news lanciata sui social per un particolare motivo: scopriamo com’è nata la storia della morte dell’attrice di Matrimonio all’italiana

Sophia Loren è morta: la notizia che ha fatto tremare tutti i fan della diva, decisamente sensibili all’argomento dopo la morte di Gina Lollobrigida. Si può dire che questo sia il giusto periodo per lanciare una fake news su Sophia Loren, considerando come tante star, raggiunta una certa età oppure no, abbiano esalato l’ultimo respiro. Da giorni circola questa voce, che si è rapidamente diffusa online e tutto è partito da una pagina Facebook che ha scelto come nome R.I.P. Sophia Loren, spiegando anche come l’attrice di Matrimonio all’italiana sia deceduta, scendendo nei dettagli, del tutto inventati. Sophia Loren morta martedì 24 gennaio, secondo questa fantasiosa ricostruzione. Il tutto per aumentare le visite, gli iscritti e i mi piace della pagina stessa, approfittando dell’amore che i fan nutrono per la star, inondando le loro homepage di foto e video dell’attrice. Nella descrizione della pagina si può leggere: “Si prega di mostrare la vostra simpatia e le condoglianze commentando e dando un mi piace a questa pagina”. Una mossa disperata, offensiva e pericolosa, che ha attirato nella trappola centinaia di utenti, rattristati dalla morte dell’88enne. Il progetto di puntare su Sofia Loren arriva a pochi giorni dalla scomparsa, quella sì reale, di Gina Lollobrigida. Anche per questo probabilmente chi è dietro la pagina Facebook incriminata ha deciso di “approfittare” del momento.

Sophia Loren Carlo Ponti

Confermiamo, quindi, che la morte di Sophia Loren è una fake news e null’altro, ma le storie che circolano sul conto dell’attrice 88enne sono svariate, a partire dal suo grande amore scandaloso, che fece molto discutere al tempo. Parliamo di Sophia Loren e Carlo Ponti. La coppia si conobbe nel 1949, quando lui aveva 37 anni e lei appena 15, il che è una differenza d’età notevole oggi, e penalmente rilevante, ma fece stropicciare un po’ gli occhi dei curiosi anche al tempo. Il vero scandalo per Sophia Loren e Carlo Conti, stando all’opinione pubblica, fu dato dal fatto che il noto produttore era già sposato con Giuliana Filastri. Due anni dopo l’incontro con l’attrice, l’uomo ebbe la sua prima figlia dalla moglie, Guendalina, nata nel 1951, seguita da Alexandre nel 1953. Bambini venuti al mondo in un matrimonio ormai finito, con Carlo Ponti che divorziò finalmente nel 1956. Nonostante ciò, il matrimonio con Sophia Loren per procura nel 1957 ebbe delle ripercussioni mediatiche molto pesanti. Il motivo è semplice: il divorzio non era consentito al tempo nel nostro Paese. Lo ottenne infatti in Messico, il che portò in Italia a un’accusa di bigamia per il produttore. Un vero e proprio scandalo, che costrinse Sophia Loren a lasciare il suo Paese, tornando nel 1960 e dichiarando ufficialmente di non essere sposati, così da evitare problemi legali molto seri. Il vero divorzio ufficiale tra Carlo Ponti e sua moglie avvenne nel 1965, ma già tre anni prima venne di fatto annullato. Nel 1966 Sophia Loren si è sposata per la seconda volta con il produttore, avendo da lui due figli: Edoardo e Carlo Jr.