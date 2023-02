Resta con me quante puntate sono

Resta con me è la nuova fiction firmata Rai: quante puntate sono e la trama della serie con Francesco Arca e Laura Adriani

Da settimane, prima grazie alle pubblicità e alla partecipazione a Sanremo 2023 di due protagonisti del cast, si parla della fiction Resta con me e quante puntate sono previste per questa nuova creazione di Maurizio De Giovanni e in onda fino al 12 marzo 2023. La serie, infatti, si sviluppa in 4 serate e le puntate della prima stagione di Resta con me sono in totale 8. L’esordio avviene domenica 19 febbraio 2023 con le prime due puntate, poi si va avanti le domeniche successive fino al 12 marzo 2023: quasi un mese, dunque, in compagnia di Francesco Arca e Laura Adriani. Resta con me è stata presentata anche sul palco dell’Ariston, durante il Festival di Sanremo, dove Francesco Arca si è presentato insieme al piccolo Mario Di Leva, altro volto della serie, che si è reso protagonista del simpatico sketch del regalo della maglia del Napoli ad Amadeus. Dopo aver attirato l’attenzione su uno dei palchi più prestigiosi d’Italia, dunque, Resta con me è pronto a prendere il via in prima serata, con 8 episodi in onda nelle prossime 4 domeniche. Il calendario con gli appuntamenti con Resta con me in prima serata su Rai 1 per conoscere quante puntate sono è abbastanza facile: domenica 19 febbraio sono previsti i primi due episodi, poi la fiction andrà in onda il 26 febbraio, il 5 marzo e il 12 marzo sempre con due puntate a serata.

Resta con me trama

Nella serie Resta con me, come detto, troviamo Francesco Arca e Laura Adriani che vestono i panni di Alessandro Scudieri e Paola Montella in questa serie che prende vita a Napoli. Alessandro è il vice questore della squadra mobile di Napoli, è un poliziotto affermato e di successo, con davanti a sé una grandissima carriera giunta a un punto di svolta con la ricerca di una pericolosa banda e un enorme cambiamento nella sua vita: l’arrivo di un figlio. Paola è la moglie di Alessandro, giudice nel tribunale dei minori della città e ovviamente incinta del suo primo figlio. La vita di Alessandro e Paola sembra procedere sui binari giusti, fino a che i due non si trovano coinvolti in una sparatoria che causa un profondo dramma: Paola perde il bambino che portava in grembo. Lo shock è ovviamente enorme e quel trauma rovina le vite di Alessandro e Paola, che vedono il loro rapporto deteriorarsi in maniera inesorabile. Il vice questore Scudieri, però, non intende arrendersi e vuole riprendere in mano la sua vita, ponendosi come obiettivi quello di catturare la banda a cui stava dando la caccia e quello di riconquistare l’amore di Paola e ricostruire quel rapporto andato in frantumi dopo la tragica sparatoria. Per farlo, Alessandro cambia unità e sceglie una sezione che lavora solo di notte, così da avvicinarsi maggiormente al mondo criminale. Così, Alessandro si trova alle prese col dover rimettere in piedi la sua vita e nel farlo otterrà un aiuto completamente insperato dal piccolo Diego (Mario Di Leva), un bambino che entrerà in maniera decisa nella vita di Alessandro e Paola e porterà i due a una vera e propria rinascita. L’appuntamento con Resta con me va, dunque, a domenica 19 febbraio per le prime due delle otto puntate della fiction di Rai 1.