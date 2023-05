Milva marito e figlia: un amore da scandalo

Milva è stata una cantante morta a causa di una malattia: chi è il marito e la figlia Martina Corgnati, scrittrice

Milva è una delle più grandi cantanti della storia della musica pop italiana. La cosiddetta ‘Pantera di Goro’, nata nel 1939 nel paese ferrarese col nome di Maria Ilva Biolcati, divenne celebre soprattutto negli anni Sessanta e Settanta grazie a brani come Milord, La filanda, Alexanderplatz, Canzone e Da troppo tempo. Ha partecipato 15 volte in concorso al Festival di Sanremo, più altre due come ospite, ma la sua figura ha travalicato la musica in senso stretto, diventando popolare anche grazie ai suoi spettacoli teatrali. Milva è poi morta il 23 aprile 2021 all’età di 81 anni a Milano, a causa di una malattia neurodegenerativa di cui soffriva dal 2009, e adesso riposa nel cimitero di Blevio sul Lago di Como.

In passato, la cantante ferrarese fece anche discutere per la sua vita sentimentale, in particolare per il suo matrimonio nel 1961 con Maurizio Corgnati, di 22 anni più grande di lei. Corgnati era un critico d’arte nonché regista cinematografico e televisivo, e aveva conosciuto Milva nel 1960 negli studi Rai di Torino, durante la registrazione del programma tv Quattro passi tra le nuvole. Ma lavorava anche nell’ambito discografico, tanto che fu lui a lanciare la carriera di Luisella Guidetti e di Paulin. La relazione tra i due ebbe importanti conseguenze a livello artistico, per la carriera di Milva, che all’epoca era una cantante emergente di appena 21 anni: Maurizio Corgnati era un uomo dalla vastissima cultura e con profonde amicizie con intellettuali quali Itali Calvino, Severino Gazzelloni, Emilio Tadini e Francesco Tabusso.

Grazie a lui, Milva raffinò la sua cifra stilistica, portandola a un’evoluzione culturale significativa: “È stato il mio pigmalione, l’uomo che mi ha insegnato tutto” dirà lei in seguito. Nonostante questo importante legame intellettuale, il matrimonio tra i due non durò. Nel 1969 Milva lasciò Maurizio Corgnati, e in seguito ebbe diverse relazioni sentimentali, ad esempio con l’attore Mario Piave, con il paroliere Massimo Gallerani, e poi con un altro attore, Luigi Pistilli, ma non si risposò mai. Maurizio Corgnati, invece, nel 1976 sposò Letizia Di Maio, da cui aveva già avuto tre anni prima una figlia, Giuditta, che oggi è una cardiologa.

Milva chi è la figlia Martina Corgnati

Dal matrimonio tra la cantante e il regista Maurizio Corgnati nacque una figlia, Martina, che è stata l’unica erede di Milva e ha seguito le orme del padre. La figlia della cantante di la Filanda è nata a Torino il 6 ottobre 1963. Ha trascorso l’infanzia nella città piemontese con una grande passione per i romanzi e la scrittura. Si è così laureata in Lettere moderne con percorso artistico e in Storia presso l’Università statale di Milano, città dove si è trasferita da maggiorenne e dove vive oggi, per poi diventare docente universitaria e una importante critica e storica dell’arte.

Negli anni ha pubblicato diverse opere e monografie, in particolare su artisti contemporanei, ma si è occupata anche di arte medievale. L’unica figlia di Milva nel 2018 è anche apparsa al Festival di Sanremo, ritirando al posto della madre, già gravemente malata, il Premio alla Carriera ‘Città di Sanremo’. Oggi Martina Corgnati ha 59 anni, e ha una relazione con il professore universitario e filosofo Ugo Volli.