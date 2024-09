Chi è il manager di Annalisa: un agente da una vita

L’artista musicale più ascoltata e streammata delle ultime stagioni è sicuramente Annalisa. La cantante che è stata scoperta da Amici di Maria De Filippi, pur non vincendo il programma, è diventata una star e sicuramente in tanti avrebbero voluto farle da manager. La Scarrone ha partecipato ad Amici nel 2011 conquistando il secondo posto dietro Virgilio aggiudicandosi però il premio della critica. Ad accoglierla all’epoca quella che è ancora oggi l’attuale casa discografica di Annalisa, la Warner Music. Dopo un grande successo commerciale con Diamante Lei e Luce Lui, la cantante ha partecipato più volte al Festival di Sanremo acquisendo quell’esperienza fondamentale che le ha permesso poi di diventare tra le più amate in Italia. Decisivo anche il cambio look e di genere musicale, da Una Finestra Tra le Stelle a Bellissima sono trascorsi otto anni e il cambiamento è decisamente netto. Ad aiutarla in questo è stato sicuramente il suo team. Il manager di Annalisa è la Evento Musica, società di management che segue diversi artisti tra cui Francesco Renga e Marco Morandi. Sul sito dell’agenzia è possibile apprendere che ha sede a Brescia. Nel dettaglio l’agente di Annalisa è Raffaele Checchia che ha fondato la Evento Musica insieme a Sunshine Pegoiani. Sul profilo Instagram del manager della Scarrone sono presenti numerosi scatti che descrivono il suo lavoro e girando sul web è possibile anche trovare diverse informazioni sulla sua vita privata.

Raffaele Checchia curriculum e artisti

Raffaele Checchia è nato nel 1967 e ha quindi 57 anni, è di origini bresciane dove vive e lavora. Ha iniziato la sua carriera di agente musicale negli anni 90 con la produzione di Graziano Fanelli e Pieradis Rossini. Dopo qualche anno nell’indie si è specializzato nel pop facendo un colpaccio aggiudicandosi Francesco Renga subito dopo il suo addio ai Timoria. Successivamente è diventato manager di Annalisa e ha curato per un lungo periodo Giusy Ferreri quando era all’apice del successo. In diverse occasioni ha sempre detto che dietro il segreto del suo successo c’è la passione sua e del suo team sacrificando a volte anche la vita privata per portare avanti la carriera dei suoi artisti che cura a tutto tondo. Sono tantissime le foto che ritraggono Raffaele Checchia insieme ad Annalisa e a sua moglie Sunshine Pegoiani e che di fatto raccontano la carriera dell’artista soprattutto negli ultimi anni. Sul manager di Annalisa è nato un piccolo equivoco, infatti molti credono che il ruolo sia ricoperto da Francesco Muglia che in realtà è il marito della cantante. Essendo manager per Costa Crociere tanti confondono i due ruoli.