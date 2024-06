Tananai e Annalisa stanno insieme? Lui spiega il flirt

Gossip – Quelli tra palco e realtà direbbe Ligabue di una coppia artistica come quella formata da Annalisa e Tananai che fidanzati nella vita privata non guasterebbe per i giovanissimi fan. All’Arena di Verona avevano duettato per la prima volta insieme sulle note di Tango, un preludio della loro hit dell’estate 2024. La rossa ex Amici e lo scansonato Alberto Cotta Ramusino da soli già sbancano le classifiche, lui con diversi brani tra cui Abissale, lei con Bellissima ha dato nuova linfa alla sua brillante carriera in reggicalze. Annalisa e Tananai in feat con Storie Brevi sono secondi in questa torrida estate solo a Gaia e Tony Effe, primi da tempo per stream e passaggi in radio. Il trapper di Miu Miu è stato già accostato a flirt patinati con Chiara Ferragni e Giulia De Lellis, la vincitrice di Amici invece è sempre legata allo storico compagno. Di sicuro le voci di Storie Brevi sono molto meno avvezzi al gossip come i rivali di classifica (più Tony Effe che Gaia). Tananai e Annalisa non stanno insieme ma sono fidanzati con altri. Per la precisione la Scarrone è sposata da un anno con tanto di matrimonio segreto e Maria De Filippi tra gli invitati. Tananai è fidanzato da un decennio con Sara Marino, 26 enne milanese professione architetto d’interni, apparsa nel video di “Esagerata” del cantante. Francesco Muglia marito di Annalisa , tra l’altro, è un importante manager di Costa Crociere, per questo appare pochissimo. Ci sono però due curiosità fronte gossip che hanno alimentato la suggestione riguardo ad Annalisa e tananai fidanzati. La prima riguarda un’intervista fatta da Alberto Cotta Ramusino che è stata mal interpretata da qualche fan. Il cantautore di Tango ha spiegato che sul palco interpretano il significato del loro singolo in feat Storie Brevi.

Annalisa Tananai e l’autore Davide Simonetta

Per questo senza eccessi e volgarità che possono dar fastidio ai relativi partner, quando sono ad un concerto insieme, cone il Tim Summer Hits, Battiti Live o Radio Italia, mettono in scena un flirt. Dunque quando si esibiscono è tutta una recita. L’altra curiosità che avrebbe potuto lasciar pensare, confondendosi, al possibile stare insieme di Annalisa e Tananai riguarda gli autori del loro brano. Insieme ai due cantanti hanno scritto Storie Brevi brevi anche Davide Simonetta e Paolo Antonacci. Proprio Simonetta è l’ex storico della Scarrone con cui la rossa è in ottimi rapporti a tal punto che ha presenziato al suo matrimonio con Francesco Muglia.