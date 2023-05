Isola dei Famosi per Ilary Blasi Totti in studio: la reazione

Sorpresa per Ilary Blasi ieri sera all’Isola dei Famosi nella puntata del 22 maggio: non ci sono dubbi è un Totti

Il regista dell’Isola dei Famosi ha voluto subito svelare chi c’era per Ilary Blasi in studio ieri sera nella puntata del 22 maggio del reality Mediaset. Quando la conduttrice, dopo la clip di presentazione dei temi più importanti che sono stati poi affrontati in diretta, è andata in onda c’è stata una sorpresa davvero shock se si pensa all’ultimo anno che ha sicuramente lasciato il segno sulla pelle della ex Letterina di Passaparola. Ilary Blasi stava con la sua consueta ironia che la contraddistingue elogiando l’outfit particolarmente colorato e variopinto di Vladimir Luxuria che ha, involontariamente, lanciato un assist alla regia per un’inquadratura che ha svelato chi era presente in studio legato allo conduttrice romana. L’opinionista, collega di Enrico Papi e confermata anche quest’anno dopo l’ottimo riscontro della scorsa stagione insieme a Nicola Savino che però è passato a TV8, ha fatto una battuta che ha fatto molto discutere sui social. L’ex conduttore di Sarabanda si è complimentato per gli stivaletti brillantinati che Ilary indossava e l’ex moglie di Totti ha subito risposto a tono dicendo che era un tocco di luce per la sua tutina nera. Vladimir Luxuria ha detto che Ilary non brilla solamente in diretta su Canale 5 per il suo look ma che bisognava vederla anche in discoteca. La già conduttrice del GF Vip ci ha riso su dicendo “si sono viste cose che voi umani non potete neanche immaginare” ed ecco che la regia ha subito staccato l’inquadratura anche se per pochi istanti svelando al pubblico chi era presente in studio. Non è la prima volta che arrivano sorprese per Ilary Blasi, basti pensare quando alla finale del Grande Fratello Vip da lei condotto arrivarono sul palco Francesco Totti, Christian, Chanel e una piccolissima Isobel che sua mamma prese in braccio stupita e commossa per la vicinanza della sua famiglia in un momento così importante per la sua carriera.

Un Totti all’Isola dei Famosi: la sorpresa di Ilary

In questo caso ieri sera nella puntata del 22 maggio dell’Isola dei Famosi era presente in studio Christian Totti, 17 anni, e primo figlio della coppia. La ragazza che sedeva accanto a lui si chiama Melissa Monti, 18 anni, ed è la fidanzata del figlio del Pupone, anche lui calciatore e in forza alle giovanili della Roma per seguire le orme del padre. La ragazza del figlio di Totti e Ilary Blasi è già famosa per essere apparsa in alcune fiction e nel film La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino, pellicola che ha vinto il premio Oscar. La reazione della conduttrice alla presenza del figlio è stata sicuramente di grande felicità anche se in diretta almeno ad inizio programma non ha voluto soffermarsi anzi ha evitato di parlarne. Infatti solo i più attenti telespettatori da casa hanno potuto capire che si trattava di Christian Totti, inquadrato più volte dalla regia.