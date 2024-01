Sandra Milo causa morte: perché si parla di tragica malattia

L’ultima apparizione a Verissimo di Sandra Milo per i suoi 90 anni è stata un inno alla vita. Le voci insensate sulla malattia della musa di Fellini

Sandra Milo voleva vivere a lungo per non lasciare i suoi adorati tre figli Debora, Ciro e Azzurra. Lo aveva dichiarato a Verissimo a fine settembre nella sua più recente intervista in Tv a fine settembre scorso. L’attrice amata da Federico Fellini che l’ha soprannominata Sandrocchia si è spenta il 29 gennaio. Questa volta, purtroppo non è una becera fake news, Sandra Milo è morta per davvero e forse quelle parole rilasciate nel salotto di Silvia Toffanin hanno un tono profetico. Analizzando la vita dell’attrice di Otto e Mezzo, sia la sua brillante carriera omaggiata con un David di Donatello, sia quella privata con due matrimoni più un terzo dubbio, si può affermare che, nonostante le squallide voci di malattia e tumore che l’hanno tormentata, sua riuscita a realizzare il suo sogno. La causa della morte di Sandra Milo è la vecchiaia, ha dato il suo addio alla vita con serenità mentre dormiva. Non ci sono conferme ufficiali da parte dei suoi figli riguardo ai motivi che hanno portato al decesso, voci ufficiose che sono coerenti anche con il tono del comunicato che la famiglia ha rilasciato alla stampa per diffondere la notizia. La protagonista di Quelle Brave Ragazze era apparsa in televisione qualche mese fa in formissima e questa sta generando, fronte social, dubbi in molti utenti su come sia potuto succedere che Sandrocchia sia deceduta, rispolverando vecchi articoli su un suo presunto cancro su cui va fatta chiarezza.

Sandra Milo vita privata: matrimoni e relazioni

La vita sentimentale di Sandra Milo è stata tormentata: è stata spostata tre volte e ha tre figli. Il primo matrimonio dell’attrice è stato con il Marchese Cesare Rodighiero poco più che 14enne. Le nozze furono annullate. In seguito la protagonista di Lo Scapolo ha avuto una relazione complicata con il produttore Moris Ergas, padre della sua prima figlia Debora, oggi giornalista a La Vita in Diretta. Negli anni seguenti dopo la rottura con Ergas, nasce la storia d’amore più famosa del cinema italiano, la relazione extraconiugale con Federico Fellini durata quasi 20 anni con una consapevole moglie del grande regista, Giulietta Masina. Il terzo matrimonio di Sandra Milo è con Ottavio De Lollis, oggi 55 anni, famoso per lo scherzo fatto all’attrice e che ora non si sa che professione faccia. La terza e ultima figlia della Milo, Azzurra De Lollis, è un’attrice. C’è stata anche un’unione lampo dell’attrice morta a 90 anni con Jorge Ordonez ritenuto più uno spunto per essere rilanciata dal gossip. Tra le relazioni più famose e discusse di Sandra Milo c’è anche quella con Bettino Craxi, clandestina e avvenuta negli anni 90. Perché è importante citare la vita privata di Sandra Milo nel contesto di come è morta? Perché in passato a causa dei drammi che hanno caratterizzato la sua esistenza diverse fake news hanno giocato con titoli ambigui. Tra questi la morte di suo figlio prematuro quando aveva 15 anni, il miracolo che ha riportato in vita la sua ultima figlia Azzurra appena nata, una presunta malattia neurologica di suo figlio Ciro De Lollis. Inoltre le notizie false sulla causa della morte di Sandra Milo per una malattia si legano anche al racconto che l’attrice ha fatto del brutto tumore che ha colpito sua madre e il lutto per il decesso di sua sorella

Copyright Image: ABContents