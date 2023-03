Sandra Milo chi è padre dei suoi figli: due uomini diversi

I tanti mariti di Sandra Milo, chi sono i padri dei suoi figli: protagonista di un miracolo e lo scherzo su suo figlio Ciro

Sono quattro i figli di Sandra Milo, 90 anni, nata nel 1933 a Tunisi. L’attrice ha vissuto l’intera sua infanzia in Toscana, tra Pisa e Viareggio nello specifico e il suo primo marito era un nobile, il marchese Cesare Rodighiero, che l’ha sposata quando era ancora giovanissima, appena 15enne. Un’unione che l’ha segnata nel profondo, e come poteva essere altrimenti, considerando come sia terminata dopo appena 21 giorni, annullata dalla Sacra Rota. Nel 1959 Sandra Milo ha ottenuto il suo primo ruolo importante, grazie al produttore greco Moris Ergas che ha creduto in lei e nel suo talento. Proprio lui diventa il secondo marito dell’attrice e i due vivono un grande amore per 11 anni, nel corso dei quali Moris Ergas diventa il padre della sua prima figlia, Debora, nata nel 1963. La donna ha oggi 60 anni ed è giornalista professionista inviata della trasmissione Rai La Vita in Diretta. Conclusa la storia con il produttore greco, Sandra Milo ha sposato Ottavio de Lollis, padre dei figli Ciro e Azzurra. Ciro De Lollis è nato nel 1968 e ha 55 anni, suo figlio, nipote dell’attrice, si chiama Flavio Milo De Lollis come tributo alla nonna perché considerato un portafortuna per la sua vita. Azzurra è la terza figlia di Sandra Milo, è nata nel 1970 e ha 53 anni così come la mamma è un’attrice e insieme hanno condiviso il set del film Nel cuore di una vita. Più volte si è parlato di come la donna sia stata testimone diretta di un miracolo di Madre Maria Pia Mastena, fondatrice dell’ordine monastico del Santo Volto e beatificata nel novembre 2005. Nata prematura, Azzurra nacque senza attività respiratoria e cardiaca e sarebbe stata dichiarata morta ma una suora decise di portare la neonata da Madre Maria Pia che con la preghiera e un piccolo massaggio al cuore salvò la bambina.

Sandra Milo e Ciro

Inutile dire che il figlio di Sandra Milo più famoso per il pubblico è Ciro, nato dal matrimonio con Ottavio de Lollis. Il motivo è presto detto: lo scherzo subito dall’attrice l’8 gennaio 1990. Il programma in questione era L’amore è una cosa meravigliosa, in onda su Rai 2, che ha lasciato passare una telefonata anonima, informando Sandra Milo delle gravissime condizioni in cui versava suo figlio Ciro dopo aver subito un incidente stradale. L’attrice ha così lanciato un grido ancora oggi celebre, urlando il nome del figlio e scappando dallo studio in lacrime. L’informazione era del tutto falsa e la cosa non fu minimamente preparata dalla produzione interna. Si trattò del cattivo gusto di un singolo o di un gruppo a caccia di risate. Ciro De Lollis, figlio di Sandra Milo, ha oggi 54 anni e vive ben lontano dalle luci del mondo dello spettacolo. Non ha di certo seguito le orme della celebre madre ma non sappiamo che lavoro faccia. Le uniche informazioni sulla vita privata dell’uomo riguardano il suo matrimonio: è sposato con Vanessa Ceccarini e i due hanno avuto un figlio, Flavio Milo.