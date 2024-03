Joker e Harley Quinn la storia d’amore mai raccontata

Quella tra Joker e Harley Quinn è la storia d’amore più strana del mondo dei fumetti americani, e tra le più controverse e famose del mondo dei supereroi.

Un tempo li conoscevano solo i fan dei fumetti di supereroi, ma oggi sono diventati due personaggi pop a tutto tondo, grazie soprattutto ai film. Joker e Harley Quinn sono una delle coppie più famose dei comics, e anche delle più discusse, specialmente negli ultimi anni. Il rapporto complicato tra i due personaggi, nemici storici di Batman, è stato spesso indicato come un perfetto esempio di relazione tossica, per l’estremo attaccamento di lei a lui, e per il modo in cui lui ne approfitta per comportarsi male nei confronti della compagna. I due personaggi sono divenuti noti in realtà in tv, infattI Harley Quinn è stata creata nel 1992 da da Paul Dini e Bruce Timm per la serie televisiva animata Batman, e solo successivamente inserita nel fumetti. Questo è il motivo per cui, ad esempio, non compare nel primo film di Batman diretto da Tim Burton nel 1989, in cui compare invece il Joker. Questo personaggio è divenuto molto famoso al di fuori dell’ambito nerd grazie all’interpretazione fornita da Heath Ledger nel film Il cavaliere oscuro (2008), ma in quel caso il personaggio di Harley Quinn non venne inserito, poiché ritenuto fuori tono rispetto a una pellicola molto cupa. Ha invece ottenuto piena popolarità nella versione interpretata da Margot Robbie nei due film di Suicide Squad (2016 e 2021) e poi in Birds of Prey (2020), in cui si parla spesso della sua complicata relazione con Joker (interpretato, in un cameo, da Jared Leto). Il loro rapporto sarà al centro anche di Joker 2, film di prossima uscita e sequel del Joker del 2019 con Joaquin Phoenix, in cui Lady Gaga vestirà i panni della compagna del nemico di Batman. La storia d’amore tra Joker e Harley Quinn, nei fumetti, ha un inizio abbastanza particolare. Il vero nome di lei è Harleen Frances Quinzel, e prima di diventare una criminale era una giovane psichiatra del manicomio di Arkham a sua volta malata di schizofrenia, la struttura dove vengono confinati i criminali pazzi di Gotham City, una volta catturati da Batman.

Tra questi c’era ovviamente anche il Joker, che iniziò a corteggiare la giovane donna, che finì per sviluppare un’ossessione per lui, venendo di fatto plagiata dal criminale e alla fine liberandolo per fuggire insieme. La scena più iconica dell’amore malato che la fidanzata di Joker ha per lui è la scena dell’acido. In Suicide Squad il personaggio di Margot Robbie ricorda quando si è letteralmente buttata in questa sostanza insieme al folle compagno per poi scambiarsi un bacio appassionato. Trattandosi di un media molto complicato come il mondo dei fumetti (che ha, come abbiamo visto, varie diramazioni al cinema) è difficile dire esattamente se Joker e Harley Quinn si sono lasciati e quale sia il motivo. Diciamo che, banalmente, dipende dal media a cui ci riferiamo, all’universo narrativo scelto e anche all’autore della storia in questione. Non sappiamo ancora bene cosa accadrà in Joker 2, mentre nei fumetti della DC Comics la coppia ha un rapporto tira e molla che va avanti da anni.

Joker lascia Harley Queen in Suicide Squad

Nei film della Suicide Squad, in cui Harley Quinn è interpretata da Margot Robbie, i due si sono invece chiaramente lasciati. È un evento che in realtà avviene prima del primo film della saga, anche se viene spesso rievocato nel corso della pellicola. Semplicemente, Joker abbandona per l’ennesima volta Harley Quinn per salvarsi la pelle, ma questa volta la donna inizia a capire di essere manipolata dal criminale a suo piacimento, e decide di dare un taglio. Tutto il film successivo, Birds of Prey, racconta infatti questa presa di coscienza da parte del personaggio e il modo in cui si ricostruirà una vita autonoma, indipendente dall’ormai ex-fidanzato.

